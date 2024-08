Sportivo Belgrano empata con Sarmiento en La Banda

Sportivo Belgrano visita este viernes a Sarmiento de La Banda por la 7° fecha del Nonagonal B del Federal A. El equipo de Sergio Maza busca sumar fuera de casa, condición que le ha sido esquiva en esta etapa del torneo, ante un equipo que no perdió en su casa en esta temporada.

Síntesis

Sarmiento 0: Luis Rodríguez; Santiago Mendoza, Héctor Fernández, Guillermo Guzmán y Alán Tévez; Iván Garzón, Mario Juárez, Axel Pinto y Matías Pato Ríos; Pablo López y Rodrigo Bernal González. DT: Pablo Martel.

Sportivo Belgrano 0: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Brian Flores, Dylan Leiva y Mariano Mauri; Ricardo Tapia, Pablo Cortizo, Tomás Federico y Carlos Arriola; Facundo Hang y Santino Turina. DT: Sergio Maza.

Árbitro: Juan Nebbietti A1: Leopoldo Gorosito A2: Emiliano Bustos 4ºA: Rodrigo Ballestero

Cambios: -

Goles: -

Estadio: Ciudad de La Banda

Así se juega la 7ª fecha

Viernes | Sarmiento (La Banda) vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Juan Nebbietti

Domingo 15.15 | San Martín (Formosa) vs. Atenas (Río Cuarto)

Árbitro: Mariano Agli

Domingo 16.30 | 9 de Julio (Rafaela) vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Marcos Liuzzi

Domingo 17 hs | Central Norte vs. Sol de América

Árbitro: Nelson Bejas

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Tabla

Lo que resta

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín (Formosa)

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte