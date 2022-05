La delegación de Sportivo Belgrano partió este viernes por la noche rumbo a Resistencia para enfrentar a Sarmiento el próximo domingo desde las 16.30.

Entre los convocados no está Brian Visser, jugador que venía sumando minutos desde el banco de suplentes y que ingresó en casi todos los partidos de esta temporada. Cabe recordar que al finalizar esta fecha se abrirá el libro de pases y no sería extraño que el jugador se marche de la institución, al igual que otros que no sumaron los minutos en cancha que deseaban.

En contra partida, la Verde podrá incorporar cuatro refuerzos de los cuales todavía no trascendieron nombres.

Los convocados para enfrentar a Sarmiento

Arqueros: Matías Quinteros | Leonardo Martina

Defensores: Santiago Molina | Mauro Orué | Claudio Verino | Federico López | Lucio Pérez | Osvaldo Arroyo

Mediocampistas: Tomás Federico I Jeremías Giménez | David VOL Muller | Lucas Peludé | Martín Argüello

Delanteros: Tomás Attis | Jorge Córdoba | Enzo Avaro | Maximiliano Bustamante | Nicolás López Macri

DT: Raúl Armando | AC: Mario Pigliacampo | PF: Nicolás Silvestre, Juan Asencio | EA: Darío Capello | DR: Daniel Elkin, César Bartolomeo, Gastón Racca | KI: Nahuel Villegas, Guido Vidal, UT: Darío Heredia, NU: Daniela Giménez

La probable formación. Matías Quinteros; Lucio Pérez, Santiago Molina, Claudio Verino y Osvaldo Arroyo; Jeremías Giménez y Tomás Federico; Enzo Avaro, David Muller, Maximiliano Bustamante; y Jorge Córdoba.

El partido será transmitido por Chaco TV. El link para verlo en vivo podrá encontrarse en la web de El Periódico a la hora del partido.