Este sábado se realizará el eSports Córdoba Fest 2023, un evento gamer que congregará a todos los sectores vinculados a los deportes electrónicos cordobeses. El encuentro tendrá lugar en el Pabellón Azul del Complejo Ferial de la ciudad de Córdoba, con entrada libre y gratuita.

Lautaro Ponce es preparador físico de Divisiones Formativas y Fútbol Femenino de Sportivo Belgrano y además es el único sanfrancisqueño en la segunda edición de la Copa Cordobesa de Futbol Electrónico.

“El torneo es provincial, se hizo mediante la gestión de eSports Córdoba, la inscripción era gratuita, con la condición de que tenías que representar algún club, institución, siempre que pertenezca dentro de Córdoba. En el momento que me anoté me comuniqué consulté si podía representar al club, y la respuesta fue obviamente que sí, desde ahí siempre me consultaba si necesitaba de algún material para participar, sintiéndose así siempre el apoyo de parte de la institución”, comentó el PF en diálogo con el departamento de prensa del club.

Con respecto a la clasificación, expresó “se realizó el sorteo hace dos semanas atrás, ahí iba viendo mi rival y los posibles rivales a medida que iba clasificando, son partidos ida y vuelta, y me tocó disputar 3 partidos, los cuales pude ganar para poder avanzar lo que sería las instancias finales que se realizan en Córdoba este sábado 15”.

Por otra parte, ante la sorpresa de la clasificación y su participación consideró “me divierto y lo tomo como un pasa tiempo, nunca me entrené, nunca me perfeccioné, solo juego con amigos y cuando tengo tiempos libres, como distracción, lo que puedo destacar como bueno es que esos tiempos en que le dediqué un rato a los que es este videojuego, me lleve a un evento presencial, que es totalmente nuevo para mí”.

Por último, apuntó “yo solo voy con la mentalidad de llegar hasta donde pueda y pasar un día divirtiéndome”.

eSports Córdoba Fest 2023

En el evento se disputarán las finales de las competencias de deportes electrónicos que forman parte del Programa eSports Córdoba. Además, habrá actividades y propuestas para que los amantes de los videojuegos vivan la experiencia a fondo.

En las últimas semanas, más de 1.000 eathlets se enfrentaron en las instancias virtuales de la Copa Cordobesa de Futbol Electrónico, la Liga Intercolegial Minecraft, el Torneo League of Legends y la primera edición del Torneo Femenino de Valorant. Ahora, los finalistas competirán de manera presencial y ante la mirada del público que asista a la gran fiesta gamer del sábado.

Desde las 17 y hasta las 23, se podrá disfrutar de una serie de actividades y stands para que los presentes sean parte del evento no sólo como espectadores sino también como protagonistas. Todo, con entrada libre y gratuita.

Se realizarán competencias relámpago de Just Dance y FreeFire, habrá Arcades retro y consolas para juegos de lucha, exposición y testeos de juegos de industrias locales, espacios de realidad virtual y acciones de realidad aumentada.

Asimismo, quienes se acerquen al Pabellón Azul del Complejo Ferial se encontrarán también con:

Simuladores de automovilismo y autos en exhibición de V Racing.

Trivias en Kahoot!

Gimnasio itinerante.

Puesto de bicis fijas que trituran botellas de PET. Concientización sobre reciclaje.

Cancha de fútbol real.

Difusión e información sobre la nueva plataforma de eSports.

Espacios institucionales y gubernamentales con diversas propuestas informativas e interactivas.

Como no podía ser de otra manera, el eSports Córdoba Fest 2023 contará con sets de música en vivo a cargo de DJ’s y la animación de casters que relatarán las diferentes instancias de cada competencia. También habrá food trucks para acompañar la actividad con una variada propuesta gastronómica.

El cierre será con el clásico cordobés de fútbol, en versión esports: Talleres y Belgrano disputarán un showmatch apasionante.

Finalistas eSports Córdoba Fest 2023

Con gran participación de jugadores y equipos del interior de Córdoba, así quedó el listado de finalistas que se enfrentarán el sábado 15 de abril.

Nueva Liga Intercolegial Minecraft

Ronda final: estudiantes de 5° o 6° grado de escuelas primarias. Colegios finalistas:

Instituto Puerta del Sol – Oncativo

Escuela Presidente Mitre – Río Tercero

Colegio Gabriel Taborin – Córdoba

Parroquial Monte Cristo – Monte Cristo

Pío X – Córdoba

Centro Educativo Francisco Malbrán – Pozo del Molle

Unidad Educativa Maryland – Villa Allende

San Pedro Apóstol – Córdoba

2° Edición Torneo League of Legends

Semifinal y final de manera presencial.

Talleres eSports

Rebel Fox Gaming

Belgrano eSports

Los Borbotones

2° Copa Cordobesa de FIFA

Se jugará desde octavos de final a final de manera presencial en el evento. Equipos finalistas:

Alianza de Jesús María

Matienzo esports – Córdoba

Complejo Deportivo

Belgrano – Córdoba

DyC Serrano

Luro y 30 de Junio – Cintra

Sportivo Belgrano – San Francisco

Nill FC

Unión San Vicente – Córdoba

Talleres esports – Córdoba

Almafuerte de Inriville

Leones DASyB

Atenas de Córdoba

Social y Deportivo Melo

Defensores de Juventud de Justiniano Posse

Lasallano – Córdoba

Valorant

Participaron 16 equipos, con cerca de 100 jugadoras de todo el país. Los equipos finalistas que disputarán una partida on line, son: