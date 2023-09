Sportivo Belgrano se quedó con sabor a poco en su última visita a Las Parejas donde logró un empate 1 a 1. El encuentro lo comenzó ganando, pero un error defensivo y después un polémico arbitraje lo dejó tres hombres menos en cancha.

Vieron la tarjeta roja en ese encuentro Tomás Attis por doble amarilla, Jorge Córdoba y el arquero Leonardo Martina, también fue informado un miembro del cuerpo técnico.

Este viernes el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de Fútbol Argentino dio a conocer cuantas fechas recibieron los deportistas. Para fortuna de los dirigidos por Marcelo Gómez solo estarán un encuentro fuera del campo de juego.

El director técnico no contará con Attis, Córdoba y Martina este lunes cuando la “Verde” reciba en su estadio a Independiente de Chivilcoy, pero ya después podrán reincorporarse al plantel porque la sanción fue solo una fecha. La misma suerte corrió el miembro del cuerpo técnico Javier Torres Ortega.

Próximo partido

Sportivo recibe en el estadio “Juan Pablo Francia” a Independiente de Chivilcoy este lunes a las 20.30.

Los demás cruces serán: DEPRO vs El Linqueño; Defensores de Belgrano vs Sportivo Las Parejas; Unión (S) vs Gimnasia (CdU). Libre: Douglas Haig.

Tabla de posiciones

Douglas Haig 60

Independiente (CH) 45

Sportivo Las Parejas 38

Sportivo Belgrano 38

El Linqueño 36

Unión (S) 33DEPRO 32

Defensores de Belgrano 28

Gimnasia (CdU) 25