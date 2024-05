Sportivo Belgrano debe rápidamente dar vuelta la página tras la derrota en San Nicolás y volver a prenderse en la lucha. Visita a Sportivo Las Parejas, a partir de las 16 de este domingo, en un duelo clave por el segundo lugar de la tabla.

El miércoles pasado no tuvo un buen partido con Defensores de Belgrano y deberá reivindicarse ante un equipo al cual le ganó con lo justo en San Francisco, pero ahora lleva tres triunfos consecutivos y volvió a ser uno de los candidatos a quedarse con un cupo a la segunda fase.

El árbitro del partido será José Díaz (Villa Mercedes), acompañado por los asistentes Juan Ignacio Flores Roig (Tilisarao) y Federico Ojeda (Villa Mercedes). En tanto, el cuarto árbitro será Alejo Cid (Pergamino).

“No hay excusa”

Tras el encuentro en San Nicolás, el entrenador Sergio Maza afirmó que no hay tiempo para lamentos. “El responsable soy yo y ahora hay que dar vuelta la página, se terminó la primera ronda y esto no termina acá, creo que con los resultados que se dieron estaríamos entre los cuatro clasificados y ahora hay que ir el domingo a Las Parejas -que viene bien- y sacar tres puntos porque necesitamos ganar y sacar tres puntos, no hay ningún tipo de excusa”, expresó el DT.

“Vamos a cargar pilas para ir el domingo a jugar con un rival duro que viene en levantada. La segunda rueda va a ser así, nada que ver con la primera y a nosotros nos cuesta todo más que el resto y sabemos que los rivales siempre dan un plus contra nosotros, lo vamos aprendiendo, nos cuesta por ahí asimilarlo, pero falta esa puntada final que lo vamos a encontrar", agregó.

Con respecto al objetivo planteado de salir campeón, Maza señaló: “Sigo pensando lo mismo, yo por un resultado no dejo de creer, faltan ocho partidos más, nosotros vamos a estar entre los clasificados y el equipo va a salir campeón, de eso no tengo ningún tipo de duda. Por supuesto que la clasificación ahora en número no te da nada, sí que nosotros nos pusimos el saco de candidato y deberíamos ser los primeros, eso es lo que en los papeles tendría que ocurrir, pero los rivales también juegan y nos pusieron a prueba todos los partidos”.

Sobre lo que viene, el DT indicó: “Falta la segunda rueda y sigo pensando lo mismo, no voy a dejar de creer, sigo confiando en los jugadores y lo sostengo, nos tocó perder con la última jugada en Lincoln, nos tocó perder con 9 de Julio, no me preocupa eso, me preocupa que preparemos el partido del domingo, ocuparme de eso y que sé que los jugadores van a van a revertir el resultado del miércoles pasado”, concluyó Maza.

En cifras - Primera rueda

8 PARTIDOS JUGADOS | 4 GANADOS 1 EMPATE 3 DERROTAS

6 GOLES A FAVOR | 4 GOLES EN CONTRA

Así se juega la 10° fecha

15.30 hs. | Depro vs. Independiente (Chivilcoy) Árbitro: Luis Martínez.

15.30 hs. | El Linqueño vs. Gimnasia (CdU) Árbitro: Maximiliano Macheroni.

16 hs. | 9 de Julio (Rafaela) vs. Douglas Haig Árbitro: Luciano Julio.

16 hs. | Sp. Las Parejas vs. Sportivo Belgrano Árbitro: José Díaz.

Libre: Def. de Belgrano.

Así está la tabla