El plantel de Sportivo Belgrano retomó los entrenamientos este martes por la mañana en el estadio, después de lo que fue el debut triunfal ante Sportivo Las Parejas este lunes por la noche.

El grupo se prepara para visitar a 9 de Julio de Rafaela, encuentro válido por la segunda fecha de la Zona 3 del Federal A. Será el domingo 31 de marzo a partir de las 17.30 horas , según informó la institución de barrio Alberione.

Los entrenamientos continuarán el miércoles por la tarde en el predio “Nicolás Losano” y el jueves, también en horario vespertino, en el estadio. En tanto, los días viernes y sábado lo harán por la mañana en el predio.

Cabe recordar que el cuerpo médico espera la evolución de los lesionados Alejandro Toledo (Desgarro) y Pablo Cortizo (fractura de maxilar); como así también la evolución de los arqueros Leonardo Martina y Santiago Roggero (ambos con dengue).

El lunes 8 con Depro

Por otro lado, el club también informó el día y horario de la tercera fecha, donde recibirá la visita de Defensores de Pronunciamiento. El partido se jugará en el estadio “Juan Pablo Francia” el lunes 8 de abril a partir de las 20:30 hs.

La 2ª fecha de la Zona 3

Sp. Las Parejas vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

9 de Julio (Rafaela) vs. Sportivo Belgrano

Def. de Pronunciamiento vs. Douglas Haig

El Linqueño vs. Independiente (Chivilcoy)

Libre: Gimnasia (Concep. del Uruguay)