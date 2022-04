Este lunes se completa la tercera fecha del Torneo Apertura del Asociativo de Básquet con el encuentro que protagonizarán Cultural Arroyito y San Isidro. Será a partir de las 20 para los chicos u17 y a partir de las 22 para primera división.

La fecha comenzó el viernes con uno de los clásicos sanfrancisqueños donde El Ceibo derrotó a El Tala por 79 a 70 en primera división y por 85 a 73 en la categoría u17. Se trata de la tercera victoria consecutiva de la Flor Nacional que lidera el torneo.

Por otro lado, Sociedad Sportiva Devoto cayó como visitante ante Almafuerte de Las Varillas. Fue por 99 a 49 en u17 y por 66 a 60 en primera división.

Así está la tabla

1. El Ceibo 6 pts.

2. SS Devoto 5 pts.

3. Almafuerte 5 pts.

4. San Isidro 3 pts.

5. El Tala 3 pts.

6. Cult. Arroyito 2 pts.

La próxima fecha

SS Devoto vs. El Ceibo

Cultural Arroyito vs. El Tala

San Isidro vs. Almafuerte