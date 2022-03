San Martín de Tucumán derrotó por 2 a 0 a Almagro en La Ciudadela por la sexta fecha del torneo de la Primera Nacional. El Santo dominó el partido desde el inicio, ganó sin cuestionamientos con goles de Nicolás Sansotre y Juan Miritello, para ponerse como nuevo líder.

El local recibió al elenco de José Ingenieros con el objetivo de cambiar la imagen mostrada hace una semana ante Alvarado y volver al triunfo. Por el lado de la visita, venía dulce de ganar en la última jugada ante Tristán Suárez.

El partido fue de punta a punta dominado por el elenco tucumano. El equipo que dirige Pablo De Muner manejó la pelota y los tiempos. El carril derecho de su ataque fue utilizado con frecuencia y por esa vía llegó el primer gol. Una zona del campo donde Almagro no tuvo un jugador de posición natural, ya que Ferreyra esta ocupando esa puesto por la expulsión de Dematei.

A los 25 minutos de iniciado el partido, Nicolás Sansotre capturó la pelota en mitad de cancha y corrió unos 50 metros con dirección al arco de Aracena. Cuando estaba a metros del área remató con su derecha, la pelota se desvió y marco el primer gol del partido.

El equipo de Perazzo sintió el golpe y le costó volver al encuentro. Cuando se acomodó tuvo la oportunidad de marcar con sendas jugadas de Boasso y Servetto. También con una situación que tuvo como protagonista a Juan Da Rosa donde se erró un gol increíble.

El complemento nuevamente lo tuvo como claro dominador al local que no tuvo inconvenientes en mantener la diferencia ya que el rival no mostró inquietud en igualar. Los cambios realizados por los entrenadores no modificaron la ecuación del partido y siguió con el resultado a favor para el conjunto tucumano.

Cuando todo parecía que se terminaba con un marcador acotado, llegó la definición de Miritello. El jugador capturó la pelota en la medialuna y definió al segundo palo de Aracena. El arquero se estiró, pero no pudo evitar el gol.

La próxima semana, el santo tucumano jugará ante Nueva Chicago el miércoles a las 17.05hs mientras que Almagro lo hará ante Defensores de Belgrano el mismo día a las 15:05hs.