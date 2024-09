La Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba organizará, en el año de su centenario, una nueva edición de este clásico torneo que sirve de preparación para los planteles que disputan Liga Nacional y Liga Argentina.

El certamen se llevará a cabo del 22 de septiembre al 4 de octubre de 2024 en las ciudades de Córdoba y San Francisco. Los equipos participantes serán los siguientes: Instituto A.C.C (Cba), Atenas (Cba), Independiente (Oli), C.A. San Isidro (San Fco), Barrio Parque Capital (Cba) y Sportivo Suardi (Sante Fe)

Cabe recordar que tanto Instituto, Atenas e Independiente jugarán este año la LNB, mientras que San Isidro, Barrio Parque y Sportivo Suardi competirán en la segunda categoría del básquet profesional argentino.

A continuación detallamos las zonas, la forma de competencia y el fixture del certamen.

Los equipos se dividieron en dos zonas de tres a jugar todos contra todos. Los primeros dos de cada zona jugarán las semifinales y los terceros disputarán el juego por el tercer y cuarto puesto.

FASE DE GRUPOS

Zona A (San Francisco)

27-sep | C.A. SAN ISIDRO Vs INSTITUTO A.C.C.

28-sep | INSTITUTO A.C.C. Vs INDEPENDIENTE D.S.C.

29-sep | C.A. SAN ISIDRO Vs INDEPENDIENTE D.S.C.

Zona B (Córdoba)

1 – B | 22-sep | A.D. ATENAS Vs SP. SUARDI | Estadio A.D. Atenas

2 – B | 23-sep | BARRIO PARQUE Vs SP. SUARDI | Estadio Barrio Parque

3 – B | 27-sep | BARRIO PARQUE Vs A.D. ATENAS | Estadio Barrio Parque

FASE DE PLAYOFFS

Semifinal | 3-oct | 1º Zona B Vs 2º Zona A | Definir

Semifinal | 3-oct | 1º Zona A Vs 2º Zona B | Definir

9 – 3º y 4º | 4-oct | Perdedor J7 Vs Perdedor J8 | Definir

10 – Final | 4-oct | Ganador J7 Vs Ganador J8 | Definir