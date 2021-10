Este viernes comenzó a disputarse la novena fecha del Torneo Asociativo de Básquet con dos encuentros que tuvieron como protagonistas a los equipos sanfrancisqueños.

Por un lado, El Tala cayó en su visita a Cultural Arroyito por 59-53 en primera división, mientras que en la categoría u17 fue victoria del equipo Albo por 67 a 47.

En el otro partido del viernes, San Isidro pisó fuerte en Arroyito y venció a Cultural por 79 a 55, mientras que en u17 también fue victoria del Rojo por 93 a 51.

De esta manera el equipo de Buseghin se aseguró el segundo lugar de la fase regular y quedó clasificado a semifinales junto a El Ceibo, quién ya se había quedado con el "uno".

La fecha se completará el lunes con el encuentro que disputen Almafuerte y El Ceibo en Las Varillas. Será a partir de las 20 para u17 y de las 22 para primera división.

La tabla

1. El Ceibo 16 pts. (clasificado a semifinales)

2. San Isidro 15 pts. (clasificado a semifinales)

3. SS Devoto 13 pts.

4. Almafuerte 12 pts.

5. El Tala 12 pts.

6. Cult. Arroyito 10 pts.

Última fecha

San Isidro vs. SS Devoto

El Ceibo vs. El Tala

Almafuerte vs. Cult. Arroyito

(Foto de portada basquet_cdyca)