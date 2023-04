Tras completarse la fase regular de la Liga Argentina de Básquet quedaron determinados los cruces de la segunda fase que determinará a los cuatro clasificados a cuartos de final, etapa donde espera San Isidro luego culminar en el tercer escalón de la Conferencia Norte.

El Rojo retornó a los entrenamientos pensando en la etapa más importante del campeonato, que iniciará a partir del 17 de abril con una llave a cinco juegos y con ventaja de localía.

En el cierre de la etapa regular quedó confirmado el descenso de Tucumán Basket que culminó en el último lugar de la Conferencia. También la eliminación de Central Olímpico de Ceres y Sarmiento de Resistencia que evitaron caer de la categoría pero no alcanzaron entrar en la Reclasificación.

Fase regular: así quedó la tabla de la Conferencia Norte

Play-in y Reclasificación

La lucha por un lugar en cuartos de final arrancará con los cruces de Play-In (a un solo partido) que enfrentará a Echagüe de Paraná y Rivadavia de Mendoza por el primer cupo a la Reclasificación donde enfrentará a Independiente de Santiago del Estero. En tanto, el equipo que pierda ese partido enfrentará al ganador del cruce entre Jáchal de San Juan y Salta Basket para completar el segundo cupo donde ya espera Deportivo Norte Armstrong.

Con los dos cupos definidos, el camino continuará con la disputa de la Reclasificación al mejor de tres partidos en formato 1-2, es decir, comenzando en la cancha del peor clasificado. Los ganadores de cada llave accederán a los cuartos de final y se espera que se desarrolle entre el 9 y el 14 de abril.

Llaves

Deportivo Norte vs Ganador Play-In 2

Independiente (Santiago del Estero) vs Ganador Play-In 1

Montmartre (Catamarca) vs. Libertad (Sunchales)

Villa San Martín vs. Colón (Santa Fe)

Una vez finalizada la Reclasificación, se reordenarán los cuatro equipos clasificados basándose en su récord de la fase regular y cruzarán contra los cuatro mejores de la conferencia que ya se encontraban clasificados esperando rival. Los cuartos de final serán al mejor de cinco juegos, pautados para disputarse entre el 17 y el 28 de abril. Así quedarán armadas las llaves desde los cuartos de final en adelante.

Barrio Parque vs 8° de la Reclasificación

8° de la Reclasificación GEPU (San Luis) vs 5º de la Reclasificación

5º de la Reclasificación San Isidro vs 6º de la Reclasificación

6º de la Reclasificación Ameghino (Villa María) vs 7º de la Reclasificación

Tabla: webasketball.com.ar