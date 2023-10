San Isidro comienza este lunes un nuevo camino en la segunda división del básquet argentino, con la premisa de volver a pelear por cosas importantes buscará dar el primer paso ante otro de los candidatos que tiene la Conferencia Norte.

El equipo sanfrancisqueño visitará a Atenas de Córdoba, a partir de las 20 horas, en el Polideportivo Carlos Cerutti de la capital provincial. Será en el marco de la primera fecha y con el anhelo de dar el primer golpe, en un inicio desafiante que lo tendrá jugando en Córdoba también el miércoles que viene (ante Barrio Parque).

El Rojo cambió casi todas sus fichas mayores y tiene el reto de construir identidad en un equipo que mantuvo la base de jóvenes, la calidad de Hooper y la conducción de Santiago Ludueña (que ahora también será el capitán).

Las fichas mayores del plantel son Santiago Ludueña y Chris Hooper (renovaron) junto a Manuel Lambrisca, César Lavoratornuovo, Emiliano Cancina y Gian Franco Sinconi. Los U23 que ya venían entrenando y siguen de la temporada anterior son Santiago Bruno, Jerónimo Suñé y Jeremías Diotto. En tanto que los juveniles promovidos son Vicente Aquadro, Tomas Raggiardo, Francisco Melastro y Emilio Boyé.

Atenas la ganó en el inicio de la temporada, fue ante Sportivo Suardi por 80 a 73. El Griego, también renovado, tiene el desafío de volver a la Liga Nacional con todos los laureles y el Rojo quiere darle pelea.

Saldo positivo

En pretemporada, San Isidro disputó ocho partidos de carácter amistoso sumando los encuentros del Súper 8. Cosechó seis victorias y dos derrotas: Unión (victoria 81- 76), El Ceibo (victoria 93-83), Ameghino (victoria 98-77), Independiente de Oliva (derrota 106-70), Barrio Parque (victoria 83-74), Atenas (Triunfo en Córdoba por 86-79 y derrota en San Francisco por 81-60) y ahora el triunfo ante Provincial.

El fixture de octubre

Lunes 16 | 20 hs - Atenas de Córdoba vs San Isidro

Miércoles 18 | 20 hs - Barrio Parque vs San Isidro

Lunes 23 | 22 hs - San Isidro vs Independiente BBC (Santiago del Estero)

Viernes 27 | 20 hs - San Isidro vs Montmartre (Catamarca)

Previa

Atenas: Matías Stanic, Máximo Araujo, Nicolas Zurschmitten, José Montero, Lucas Arn, Lucas Reyes, Erick Mecias Ayala, Jerónimo Maidana, Mirko Kozar, Roquez Johnson, Manuel Alonso, Juan Cruz Oberto. DT: Gustavo Peirone.

San Isidro: Jeremías Diotto, Christopher Hooper, Francisco Melastro, César Lavoratornuovo, Vicente Aquadro, Gian Franco Sinconi, Jerónimo Suñé, Santiago Ludueña, Manuel Lambrisca, Tomás Raggiardo, Santiago Bruno, Emiliano Cancina. DT: Daniel Beltramo.

Estadio: Carlos Cerutti

Hora: 20