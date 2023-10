El Club San Isidro celebra este fin de semana la organización de la 25º edición del Correcaminos, tradicional torneo de básquet para la categoría u17 que se disputa desde 1997.

El estadio “Severo Robledo” será el escenario principal, pero además habrá juegos en el “Antonio Cena” de Asociación El Ceibo para que los 12 equipos participantes disputen la fase de grupos en busca de la clasificación a los cuartos de final.

Este viernes, desde las 19:30 horas, será el acto inaugural con todas las delegaciones presentes. Como particularidad, el sábado a las 19:00 será el torneo de triples y el domingo la gran definición a las 17:30 horas.

Los equipos participantes serán: San Isidro Rojo, San Isidro Blanco, El Ceibo, El Tala, Sportivo Suardi, Empalme de Córdoba, Paganini Alumni de Rosario, Atlantic Sportmen de Rosario, Banda Norte de Río Cuarto, Porteña Asociación, Central Argentino de Río Cuarto y Belgrano de San Nicolás.

Programación de partidos

Viernes 13 de octubre

9.30hs. – San Isidro Rojo Vs. Sportivo Suardi (Estadio. San Isidro)

11:00hs. – Paganini Alumni Vs. Empalme (Estadio: San Isidro)

11:00hs. – El Ceibo Vs. Porteña Asociación (Estadio: El Ceibo)

12.30hs. – San Isidro Blanco Vs. El Tala (Estadio: San Isidro)

13.30hs. – Belgrano (SN) Vs. Central Argentino (Estadio: El Ceibo)

15:00hs. – San Isidro Blanco Vs. Atlantic Sportmen (Estadio: San Isidro)

15:00hs. – Paganini Alumni Vs. Sportivo Suardi (Estadio: El Ceibo)

16.30hs – San Isidro Rojo Vs. Empalme (Estadio: San Isidro)

16.30hs. – El Ceibo Vs. Central Argentino (Estadio: El Ceibo)

18:00hs. – Banda Norte Vs. El Tala (Estadio: San Isidro)

18:00hs. – Belgrano (SN) Vs. Porteña Asociación (Estadio: El Ceibo)

19:30hs. ACTO INAUGURAL

20.30hs. – Atlantic Sportmen Vs. Banda Norte (Estadio: San Isidro)

Sábado 14 de octubre

9:30hs. – Empalme Vs. Sportivo Suardi (Estadio: San Isidro)

9:30hs. – El Ceibo Vs. Belgrano (SN) (Estadio: El Ceibo)

11:00hs. – Atlantic Sportmen Vs. El Tala (Estadio: San Isidro)

11:00hs. – San Isidro Rojo Vs. Paganini Alumni (Estadio: San Isidro)

13:30hs. – Central Argentino Vs. Porteña Asociación (Estadio: El Ceibo)

13:30hs. – San Isidro Blanco Vs. Banda Norte (Estadio: El Ceibo)

Cuartos de final

16.00hs. – (Estadio: San Isidro)

16.00hs. – (Estadio: El Ceibo)

17.30hs. – (Estadio: San Isidro)

17.30hs. – (Estadio: El Ceibo)

19:00hs. – TORNEO DE TRIPLES

Día domingo 15 de octubre

Semifinales

9:00hs. – (Estadio: San Isidro)

10.30hs. – (Estadio: San Isidro)

Finales

Copa de Plata: 15:30hs. – (Estadio: San Isidro)

Copa de Oro: 17:30Hs. – (Estadio: San Isidro)