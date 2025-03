San Isidro cerró su fase regular y el próximo domingo encarará los playoffs fuera de casa. En la previa, el entrenador Sebastián Porta manifestó que ve “muy bien” a su equipo, que enfrentará a Estudiantes de Tucumán.

El oriundo de Sunchales conversó en la previa del primer choque frente a Estudiantes de Tucumán sobre cómo llega el “santo” a estos playoffs y la intención de volver a ser protagonistas en una instancia final como lo hicieron en el Apertura.

¿Cómo ves al equipo de cara a los playoffs?

Lo veo muy bien, necesitábamos reencontrarnos con el equipo que fuimos hasta el cuadrangular final acá. Me parece que producto de lo que conseguimos hubo como un relajamiento de manera inconsciente y hasta normal, lo he charlado con entrenadores, ex jugadores y compañeros que me dijeron que es normal que esto suceda después de un objetivo tan importante que conseguís. Volver a conseguir ese espíritu de competencia, esa dignidad deportiva, costó recuperarla pero por suerte lo hicimos los últimos cuatro partidos. Más allá del último resultado, creo que competimos y lo hicimos bien pero siempre que perdamos tiene que ser de esa manera, compitiendo y con chances de ganar.

¿El equipo que querés para los playoffs es el de estos últimos partidos?

Claro que sí, me parece que nosotros cuando pasó el cuadrangular final tuvimos seis o siete partidos muy irregulares donde permitimos muchos punto, de ser un equipo que nos conviertan 68 pasamos a que nos conviertan casi 82, y eso es mucho. En los últimos cuatro partidos volvimos a ese lugar que queremos, de ser un bloque defensivo, de controlar de atrás para adelante, de empujar más el balón, de poder correr la cancha, de volver a esa esencia donde el equipo se siente cómodo. Gracias a Dios en los últimos cuatro partidos lo vimos y eso nos da tranquilidad para lo que viene.

En la etapa de cuadrangulares se vio un buen San Isidro, ¿creés que en los playoffs se puede repetir esas actuaciones?

Necesitamos ser ese equipo, después el básquet nos va a poner en nuestro lugar. A mí me parece que lo mejor fue desde la fecha ocho cuando estuvimos completos y todos los cuadrangulares que lo hicimos de gran manera, fuimos un equipo sólido y compacto en los dos lados de la cancha. Hemos recuperado un poco esa senda y está claro que ahora ya no hay mañana porque empiezan los playoffs. Y si bien nosotros tenemos una chance más necesitamos ser responsables con nosotros mismos, con la institución y el hincha, sobre todo por lo que significa jugar playoffs y como segunda medida es que si a nosotros nos llega ir mal en esta etapa son muchos días y tiempo sin competencia hasta la final. Necesitamos ir construyendo partido a partido y necesitamos ser protagonistas.

¿Es un aliciente saber que si repiten en el Clausura completan el objetivo o es algo que puede jugar en contra?

Es algo que no tenemos que pensarlo. Nosotros hoy necesitamos enfocarnos en Estudiantes de Tucumán. Y después ver cómo se pueden ir emparejando las llaves y así tratar de ir pasando todos los playoffs, la mayor cantidad que se pueda y a futuro veremos hasta donde nos toca. Ahora lo más importante es pensar en Estudiantes.

¿Qué pudieron ver del rival?

Recién empezamos a hacer el scouting con Julián (Badosa). La verdad que no vimos mucho todavía porque el rival se definió en los últimos días. Nosotros sabíamos que era Estudiantes o Salta y sólo estábamos esperando quien.

¿Cuál es el mensaje para los jugadores?

Les dije que empiezan los playoffs y cada partido es importante. Tenemos que tener el gesto corporal positivo, el cuerpo habla y sostengo que todo el mundo se da cuenta cuando uno tiene el gesto corporal positivo, que no le salen las cosas y sigue intentando y buscando variantes a uno que no lo hace. Necesitamos ser respetuosos desde ese lugar y poner todo el bagaje de lo trabajado como equipo dentro de la cancha y al servicio del equipo.