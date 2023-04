Este fin de semana se disputa la primera fecha del campeonato del Superbike Argentino donde el piloto sanfrancisqueño Luciano Ribodino inicia la defensa del título con la Kawasaki del Rosamonte Racing Team. Será en el circuito de Concordia, donde también compite el Top Race.

La actividad arrancará este sábado con entrenamientos y clasificaciones. El domingo se espera el plato fuerte de las competencias desde las 12.40. Las alternativas se podrán vivir por la pantalla de TyC Sports.

“Será la primera fecha del año, vamos a medirnos como estamos después realizar entrenamientos ahí en Concordia aunque no fue una pre temporada con muchos entrenamientos. Esperamos tener una buena carrera en un circuito que me gusta y me va bien, tenemos el récord del trazado desde el 2021”, expresó Ribodino en la previa a la carrera.

De cara a lo que proyecta para el año indicó: “El nivel del Superbike Argentino es muy parejo está todos muy justos con los tiempos, seguro será una carrera apretada y con mucho ritmo. Una pista que seguro nos tendrá como protagonistas, esperemos estar a la altura y arrancar bien el año. En cuanto a la moto seguimos con la misma del año pasado, así que bueno vamos a defender el campeonato”.

Por otro lado, Enzo Cassina correrá una nueva temporada en la Junior Cup en su nuevo equipo, el Honda Gregorio Racing de Córdoba Capital, con el cual firmó contrato por un año. “Vamos a aprovechar esta oportunidad al máximo, comparando los resultados que tuvimos el año pasado que no fueron buenos. Si bien fue experiencia, vamos a tratar de sumar más experiencia y posicionamiento con otros objetivos en la cabeza”, dijo el piloto local que llevará el número 42.

“Leli” larga segundo

Por otro lado, Leandro Bagnarelli se encuentra disputando la Suhai 400 Cup en el Superbike de Brasil que este fin de semana corre la segunda fecha del campeonato en Interlagos. Allí el piloto de Frontera -que lleva el número 31- tuvo un gran inicio y largará en el segundo cajón de la carrera final.

Bagnarelli quedó a solo 0.216 del poleman Gabrielly Lewis en la clasificación de este viernes. La carrera se transmitirá vía YouTube (click acá) y comenzará alrededor de las 13.10 hs.