Sportivo Belgrano inicia un nuevo camino en la tercera categoría del fútbol argentino con la ilusión y el sueño de volver a luchar por el ascenso. El equipo de Ariel Giaccone recibe desde las 17 horas a Defensores de Pronunciamiento, en el marco de la 1ª fecha de la Zona 3.

La Verde disputó varios amistosos en una larga pretemporada. Precisamente en el último (ante el Argentino de Monte Maíz de Carlos Mazzola) mostró un buen trabajo defensivo, pero le faltó ritmo en ataque, algo que el entrenador pretende encontrar con el correr de los partidos.

Será una temporada distinta, con un formato nuevo que le permite recorrer menos kilómetros y que le exige meterse entre los primeros cuatro de los nueve integrantes que tiene la Zona 3.

La terna arbitral estará encabezada por Pablo Núñez (San Juan) como árbitro principal, acompañado por los asistentes Gabriel González (San Juan) y José Ponce (Tucumán). El cuarto árbitro será Hernán Salado Paz (Tucumán)

Lo que tenés que saber

El club informó que las boleterías abrirán a las 15 horas y se podrán retirar carnet de socios solicitados previamente, carnet de plateas o asociarse abonando la cuota de marzo.

Además, habrá venta de plateas para socios a $2000 y generales (populares) para no socios que tendrán un valor de $3000. El valor de la entrada para jubilados y damas es de $1500, menores $800 y platea para no socios $5000. Cabe recordar que los socios con cuota al día ingresan al estadio sin costo al sector de generales (populares).

En tanto, las puertas del estadio “Juan Pablo Francia” se abrirán a las 16 horas.

En esta oportunidad, la Voz del Estadio será Agustina Rossi en homenaje al Día de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo.

1ª fecha–Zona 3

Dom.17 hs | Sp. Belgrano vs. Depro

Dom.17.30 hs | Unión (Sunchales) vs. El Linqueño

Dom.20 hs | Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Dom.20 hs | Gimnasia (CdU) vs. Independiente (Chivilcoy)

Libre: Def. de Belgrano (Va.Ramallo)