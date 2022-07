El entrenador -y coordinador- de la primera división de Liga Regional de Sportivo Belgrano Pablo Ravinale visitó el programa Viví Sportivo, que se emite en El Periódico Radio FM 97.1.

Ravinale explicó que en estos 16 partidos que disputó la Verde en la primera parte de Liga Regional, los chicos tuvieron tres entrenadores (Theiler, Ferrero y Ravinale). "Es algo inusual, pero no tanto en el fútbol argentino. No es una característica del club que trata de sostenerlo a largo plazo... me tocó estar en la parte final, estar en tan corto plazo y tener este cierre de campeonato que no modifica nada en lo que uno vino a hacer, pero se dio esta coincidencia porque mas allá de todo esta bueno arrancar un ciclo de la manera que se hizo", comentó.

"La experiencia te la dan los partidos"

Por otro lado, el entrenador hizo referencia a los jugadores jóvenes que tiene la Verde en Liga Regional, que pretende que sean los futuros jugadores del Federal A.

"Lo que siempre apunté en estos partidos es que, a mí consideración, que se saquen el mote de pibes. Un chico de 18, 19 o 20 años ya está preparado para jugar una final... lo que siempre digo es que la experiencia te la dan los partidos y no tanto los años, si vos jugaste tres partidos y siempre hiciste lo mismo, al cuarto lo tenés que cambiar así tengas 18, 17 o 20 años, más allá de que la edad sirve, la experiencia te la dan los minutos jugados", explicó.

"Estos chicos se comieron una pandemia de 20 partidos de primera división seguramente porque hubiesen jugado eso, también tienen esa contra", agregó.