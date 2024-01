Tras la fecha inaugural del sábado, comenzó la acción fuerte del 47º Campeonato Nacional de Baby Fútbol con el desarrollo de la segunda jornada. Los partidos se juegan en ocho sedes y comienzan a las 21.

Estos fueron los resultados del domingo. Este lunes continúa la tercera jornada (ver partidos más abajo o en este enlace)

Zona 1 (Barrio Cabrera)

21 hs Liniers 1 vs. Def. de Frontera 1

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs DMD Freyre 2 vs. El Niño Feliz 2

23.30 hs Liniers 2 vs. Barrio Cabrera 3

Zona 2 (Tiro y Gimnasia)

21 hs Colón (Cnia. Caroya) 4 vs. Sel. Zenón Pereyra 0

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.30 hs Colón 0 vs. Tiro y Gimnasia 1

Zona 3 (Dep. Sebastián)

21 hs Gral. Savio 2 vs. Sp. Belgrano 0

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Dep. Josefina 0 vs. Sp. La Playosa 4

23.30 hs Gral. Savio 1 vs. Dep. Sebastián 0

Zona 4 (Dep. Norte)

21 hs Dep. Oeste 1 vs. SS Devoto 0

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Estrella del Sur 1 vs. Granaderos (Castelar) 0

23.30 hs Dep. Oeste 0 vs. Dep. Norte 0

Zona 5 (Los Albos)

21 hs LN Alem 2 vs. La Milka 2.

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs El Faisán 1 vs. Academia Alto Rendimiento (Cnia. Caroya) 1

23.30 hs LN Alem 0 vs. Los Albos 2

Zona 6 (Los Andes)

21 hs 20 de Jun.-21 de Sep. 1 vs. Antártida Arg. 0

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Belgrano 0 vs. Flecha del Plata 1

23.30 hs 20 de Jun-21 de Sep. 1 vs. Los Andes 0

Zona 7 (2 de Abril)

21 hs Atl. Miramar 1 vs. Dep. Josefina (Sta. Fe) 0

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Barrio Jardín 0 vs. Lanús 5

23.30 hs Atl. Miramar 0 vs. 2 de Abril 1

Zona 8 (Inf. Xeneize)

Domingo 7

21 hs Cult. La Para 1 vs. Talleres (María Juana) 2

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs CD River 1 vs. Camioneros 1

23.30 hs Cult. La Para 5 vs. Inf. Xeneize 0

Cabe recordar que en el partido inaugural enfrentó a Tarzanito y Deportivo El Trébol de El Tío, con victoria del primero por 3 a 1, equipos que integran la Zona 2 con sede en Tiro y Gimnasia.

Cómo se juega

Será todos contra todos en cada una de las zonas, avanzan los mejores tres de cada zona y los cuatro mejores cuartos. En la segunda etapa (miércoles y jueves) se armarán siete zonas de cuatro equipos cada una.

En esa segunda etapa, los mejores 16 equipos de la tabla general avanzan a los octavos de final.

Los equipos no clasificados en la primera ronda disputan la Copa Estímulo.

Los octavos de final y cuartos de final se disputarán en las canchas de Barrio Cabrera y Tiro y Gimnasia, mientras que la fase final comprendida por semifinales, final de Copa Estímulo y Final del Nacional se realizará en el estadio “Juan Pablo Francia” de Sportivo Belgrano.

Cómo sigue: el fixture de partidos para los próximos días

Zona 1 (Barrio Cabrera)

Lunes 8

21 hs Def. de Frontera vs. DMD Freyre

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Liniers vs. El Niño Feliz

23.30 hs Barrio Cabrera vs. Def. de Frontera

Martes 9

21 hs Barrio Cabrera vs. El Niño Feliz

21.50 hs Liniers vs. DMD Freyre

22.40 hs El Niño Feliz vs. Def. de Frontera

23.30 hs Barrio Cabrera vs. DMD Freyre

Zona 2 (Tiro y Gimnasia)

Lunes 8

21 hs Zenón Pereyra vs. Dep. El Trébol

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Colón (Cnia. Caroya) vs. Tarzanito

23.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Zenón Pereyra

Martes 9

21 hs Tiro y Gimnasia vs. Tarzanito

21.50 hs Colón (Cnia. Caroya) vs. Dep. El Trébol

22.40 hs Tarzanito vs. Zenón Pereyra

23.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Dep. El Trébol

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Lunes 8

21 hs Sp. Belgrano vs. Dep. Josefina

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Gral. Savio vs. Sp. La Playosa

23.30 hs Dep. Sebastián vs. Sp. Belgrano

Martes 9

21 hs Dep. Sebastián vs. Sp. La Playosa

21.50 hs Gral. Savio vs. Dep. Josefina

22.40 hs Sp. La Playosa vs. Sp. Belgrano

23.30 hs Dep. Sebastián vs. Dep. Josefina

Zona 4 (Dep. Norte)

Lunes 8

21 hs SS Devoto vs. Estrella del Sur

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Dep. Oeste vs. Granaderos

23.30 hs Dep. Norte vs. SS Devoto

Martes 9

21 hs Dep. Norte vs. Granaderos

21.50 hs Dep. Oeste vs. Estrella del Sur

22.40 hs Granaderos vs. SS Devoto

23.30 hs Dep. Norte vs. Estrella del Sur

Zona 5 (Los Albos)

Lunes 8

21 hs La Milka vs. El Faisán

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs LN Alem vs. A. Alto Rendimiento

23.30 hs Los Albos vs. La Milka

Martes 9

21 hs Los Albos vs. A. Alto Rendimiento

21.50 hs LN Alem vs. El Faisán

22.40 hs A. Alto Rendimiento vs. La Milka

23.30 hs Los Albos vs. El Faisán

Zona 6 (Los Andes)

Lunes 8

21 hs Antártida Arg. vs. Belgrano

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs 20 de Jun-21 de Sep. vs. Flecha del Plata

23.30 hs Los Andes vs. Antártida Arg.

Martes 9

21 hs Los Andes vs. Flecha del Plata

21.50 hs 20 de Jun-21 de Sep. vs. Belgrano

22.40 hs Flecha del Plata vs. Antártida Arg.

23.30 hs Los Andes vs. Belgrano

Zona 7 (2 de Abril)

Lunes 8

21 hs Dep. Josefina (Sta. Fe) vs. Barrio Jardín

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Atl. Miramar vs. Lanus

23.30 hs 2 de Abril vs. Dep. Josefina (Sta.Fe)

Martes 9

21 hs 2 de Abril vs. Lanus

21.50 hs Atl. Miramar vs. Barrio Jardín

22.40 hs Lanus vs. Dep. Josefina (Sta. Fe)

23.30 hs 2 de Abril vs. Barrio Jardín

Zona 8 (Inf. Xeneize)

Lunes 8

21 hs Talleres vs. CD River

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Cult. La Para vs. Camioneros

23.30 hs Inf. Xeneize vs. Talleres

Martes 9

21 hs Inf. Xeneize vs. Camioneros

21.50 hs Cult. La Para vs. CD River

22.40 hs Camioneros vs. Talleres

23.30 hs Inf. Xeneize vs. CD River