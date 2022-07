En cancha de Sportivo 24 de Septiembre se disputó este domingo la cuarta fecha del torneo de fútbol femenino donde Mitre de Las Varillas es el único puntero del campeonato.

Las últimas campeonas vencieron a Proyecto Crecer por 14 a 0 y aprovecharon la derrota de Talleres que cayó por 1 a 0 con Lobitas. En tanto, el equipo de Estación Frontera se acomodó en el tabla con el triunfo.

Además, Sportivo Belgrano goleó a San Bartolomé son las nuevas escoltas, tras el empate de Antártida con el local Centro Vecinal "Nicolás Batalla" de Arroyito.

Resultados:

DMD Freyre 0-1 Huracán (Frontera)

Gol: Brisa Ramírez (H)

Antártida Argentina 2-2 Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla"

Goles: Violeta Domínguez y Ana Galíndez (AA) Ema Lemos y Leila Brizuela (NB)

Proyecto Crecer 0-14 Mitre (Las Varillas)

Goles: Antonella Luque x2 - Cindy Luna x4 - Jessica Cabrera x3 - Eva Sotelo - Georgina Sotelo - Milagros Demaría x3 (PC)

CCR Cult. San Bartolomé 0-6 Sportivo Belgrano

Goles: Gisela Giraldo x4 y Martina Piacenza x2 (SB)

Lobitas 1-0 Filial Talleres

Gol: Aldana Moyano

Tabla

1. Atl. Mitre (Las Varillas) 10 pts.

2. Sp. Belgrano 9 pts.

3. Filial Talleres 7 pts.

4. Lobitas (Est. Frontera) 7 pts.

5. Antártida Argentina 6 pts.

6. Cult. San Bartolomé 5 pts.

7. Huracán (Frontera) 4 pts.

8. C.V "Nicolás Batalla" 2 pts.

9. DMD Freyre 1 pts.

10. Proyecto Crecer 0 pts.

5° fecha

Huracán vs. Antártida Arg.

Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla" vs. Mitre

Cult. San Bartolomé vs. Proyecto Crecer

Talleres vs. DMD Freyre

Sp. Belgrano vs. Lobitas