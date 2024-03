Sportivo Belgrano completó esta semana siete amistosos preparativos de cara al inicio del Federal A y su entrenador Sergio Maza valoró el trabajo del equipo. Se manifestó conforme, sobre todo con la actitud, y dejó la puerta abierta a la posibilidad de incorporar un jugador más.

Con respecto al encuentro con 9 de Julio, Maza indicó: “Mejoramos mucho, sobre todo en la predisposición y en la actitud, eso ya marcó algo diferente al partido anterior con 9 de Julio y es super importante. En el desarrollo del juego también, de a poco van entendiendo cada uno la función que deben cumplir y el rol que tienen. Este es el camino, pero estoy convencido de que el grupo puede dar muchísimo más”.

En el primer encuentro jugaron la mayoría de los jugadores que se se incorporaron para esta temporada. Si bien el DT no confirmó que estos sean los titulares, se desprende que gran parte de estos nombres serían los que se perfilan para conformar el once inicial. “Sigo probando, siempre uno va perfilando, más que nada porque en una formación son todos nuevos. Por eso hay que conocerse, hay que jugar, ya en otros partidos alterné el mediocampo. Todos saben cómo pensamos como cuerpo técnico y la gran mayoría de los jugadores son de recorrido y experiencia, nosotros confiamos mucho en ellos. Sabemos que si ellos cumplen la función y el rol que le pedimos dentro de la cancha y le ponen su impronta, eso va a marcar para lo que está el equipo”, explicó Maza.

La Verde sumó en los últimos días al delantero Cristian Taborda, quien mostró una buena predisposición ya que se puso a disposición apenas llegó a San Francisco e incluso sumó minutos en el amistoso con 9 de Julio. “Tuvo una predisposición bárbara, él venía entrenando con un equipo de la Liga santafesina, ya había hecho una pretemporada y estuvo haciendo amistosos. Lo vimos bien, te das cuenta cuando un jugador viene con ritmo de fútbol, está bien a tiempo, tuvo buenas intervenciones”, comentó.

Consultado por más incorporaciones, Maza dejó abierta la puerta a la posibilidad de incorporar al menos un jugador más. “Capaz que pueda llegar algo más como para tener algún tipo de variantes. Vemos el rendimiento de los jugadores de las inferiores del club, como el caso de Forlín, Pomba, Flores, Basualdo, Roullier, Cóceres, Turina, Borgogno, son chicos que se vienen perfilando. Creo que tienen que tener la actitud que tuvieron, eso nos va a dar la pauta de si cerramos o no, o si tenemos la posibilidad de incorporar a alguien con un poco más de recorrido en la categoría. Lo vemos bien, pero cuesta sostener, es un esfuerzo diario que lo tienen que mantener”, dijo el DT.

Finalmente, con respecto a la pretemporada señaló: “fue larga pero nosotros necesitábamos contratar a los jugadores que contratamos porque tuvieron muchas ofertas y un buen año, necesitábamos que estén acá. Sostener todo esto en el día a día es complicado porque el jugador quiere jugar. Pero ya estamos en marzo, en el mes del campeonato, y en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar debutando. Ya no hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea terminar la preparación en una semana más y los últimos quince días enfocarnos en lo que va a ser el debut en el torneo. Ojalá podamos tener todos los jugadores a disposición y con las ganas de querer estar. No tengo dudas que si cada uno cumple su rol y su función vamos a pelear el campeonato”.