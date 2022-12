Este viernes por la noche se realiza una nueva velada de boxeo en San Francisco que tendrá como protagonistas a varios púgiles locales que transitan el amateurismo y con sueños de escalar.

Será desde las 21.30 horas en el salón del club Alumni donde en las peleas principales Máximo Núñez buscará quedarse con el título vacante de la categoría hasta 69 Kg. enfrentando a Luis Rivadero y Candela Giménez buscará arrebatarle el título a Sol Guzmán en la categoría hasta 52 kg.

La grilla de peleas:

Gino Mansilla (Futuros Campeones) vs. Andrés Acosta (Roldán Box)

Axel Posetto (Gimnasio Municipal) vs. Juan Lencina (Arroyito Boxeo)

Eneas Tessio (Casco Box) vs. Emanuel Acosta (Las Varillas)

Agustín Paredes (Gimnasio Municipal) vs. Santiago Arrieta (Popeye Team)

Claudio López (Casco Box) vs. Ignacio Vivas (Popeye Team)

Candela Giménez (Casco Box) vs. Sol Guzmán (Popeye Team)

Máximo Núñez (Gimnasio Municipal) vs. Luis Rivadero (Popeye Team)