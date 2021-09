Maximiliano Taborda: "El escudo de La Hidráulica te exige pelear bien arriba"

La Hidráulica de Frontera consiguió el pasado domingo su tercer triunfo consecutivo en el torneo que lo depositó en el segundo lugar de la Zona Sur en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.

El "rojinegro", al mando del entrenador Mauricio Torres, se metió de lleno en la lucha por los primeros puestos del torneo y sueña con volver a pelear el ascenso a la Primera A.

Maximiliano Taborda había sido el goleador del torneo en 2019 y esperaba repetir en 2020, pero la pandemia truncó sus planes para ese año. Después de la espera, de la incertidumbre, Taborda volvió intacto y hoy vuelve a ser el goleador del equipo con cinco goles en su cuenta personal.

¿Cómo viven este momento? Se los ve muy contentos...

Sí, la verdad que sí, reanudamos el torneo muy bien, con tres victorias muy importantes y lo bueno fue que las tres victorias fueron dominando el partido, jugando bien y siendo protagonistas. La verdad que estamos plasmando muy bien lo que los profes nos recalcan en las prácticas, así que estamos muy bien y eso nos hace trabajar en la semana mucho más tranquilos.

¿Cómo fue volver y seguir siendo el goleador?

Costó un poco, la verdad que sí, apenas volvimos a entrenar las primeras semanas se notaba el cansancio, veníamos de un parate importante, pero lo fuimos trabajando bien y justamente ahora lo estamos poniendo marcha, estamos muy bien, a ritmo de partido, si bien hicimos tres partidos, la verdad que fueron muy completos y nos pudimos adaptar rápido...

Para mí primero está el grupo, el primer objetivo es que le vaya bien al grupo, después individualmente eso ya pasa s segundo plano. En el 2019 sí me tocó hacer varios goles y salir goleador del torneo y en este año también se me viene abriendo el arco, pero es gracias a todos mis compañeros que me aportan mucho para que yo la pueda terminar empujando, estoy entusiasmado y muy contento por el presente del equipo.

"El regreso fue medio difícil, se entrenaba una semana sí y la otra no, hasta que se fue normalizando todo y pudimos volver a entrenar con más frecuencia a la cancha. Eso nos hizo bien como grupo...", dijo el goleador.

¿Qué tiene este grupo?

Este nuevo grupo y tiene mucha hambre de gloria y muchas ganas de estar ahí arriba peleándola, siendo protagonista, todo el grupo está tirando para un mismo lado y eso hace al equipo mucho más fuerte, por eso estamos hoy estamos muy bien parados.

En el medio también tuvieron un cambio de cuerpo técnico, pero se adaptaron rápido...

Sí, sí, la verdad que nos adaptamos muy rápido al profe Mauri (Torres) y al profe Camino (Cristian). La verdad es que ellos siempre nos propusieron que juguemos porque tenemos jugadores de muy buen pie, así que trabajamos para tener una idea de juego y creo que está saliendo a la luz cada domingo que nos toca jugar. Lo estamos haciendo muy bien y nos pone contentos que nos pudimos adaptar muy rápido a lo que nos piden los profes.

Se viene el clásico, un partido muy especial también para un goleador ¿Cómo lo esperás?

Sin duda eso, del clásico se viene hablando desde hace rato, va a ser el primer clásico de la ciudad de Frontera y nadie se lo va a querer perder, como delantero sería ideal hacer goles y más si aportan a la victoria, pero con los chicos estamos tranquilos, enfocados en los partidos que tenemos y bueno, después, cuando toque, en la semana del clásico nos meteremos de lleno en ese partido.

¿Cuán importante es para el club pelear los primeros puestos? Porque es casi tradicional, el que juega en La Hidráulica sabe que juega por el ascenso...

Sí, sin duda, ya el escudo de La Hidráulica te exige pelear bien arriba, así que nosotros como jugadores sabemos muy bien que tenemos que intentar hacer las cosas al máximo para mantenernos ahí arriba, sabíamos que ya habíamos quedado libre y teníamos que meter unos dos triunfos para estar prendido, gracias a Dios los triunfos se dieron y ahora estamos prendidos de nuevo.

El aguante. "Quiero agradecerle a los hinchas del club, a toda la comisión por el apoyo porque de local o visitante siempre nos sentimos muy apoyados y eso al jugador le da mucha más motivación", dijo Taborda.