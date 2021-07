Tras la derrota ante Gimnasia y Tiro en condición de visitante, el entrenador de Sportivo Belgrano analizó el partido y se mostró esperanzado de cara al futuro. Bruno Martelotto explicó que reclamó el penal sobre Bustamante y habló de la racha negativa que atraviesa el equipo.

"Fue un partido donde nosotros sabíamos que teníamos que estar ordenados, que a partir de del orden íbamos íbamos a tener situaciones. Pero estamos en esa racha donde en la primera situación, en una desatención y en otra pelota detenida, que nos viene lastimando y ante situaciones así golpea no golpea duro, nos ponemos en desventaja y sentimos el golpe. Después nos fuimos acomodando, tuvimos aproximaciones, algunas fallas en las terminaciones en esas decisiones finales", expresó el DT.

Y agregó: "En el segundo tiempo lo fuimos llevando, con mucha gente, con los cambios, siempre tratando de buscar el empate. Fuimos variando los esquemas, terminamos con mucha gente en ofensiva. Sabíamos que íbamos a sufrir alguna que otra contra y bueno, nos vamos con una derrota".

Tras sumar una nueva derrota y estirar la racha sin victorias, Martelotto se manifestó con confianza de cara a lo que viene. "El grupo responde, los futbolistas responden y esto es cuestión de pasar esta racha, sé que es larga, sé que trae dudas y nosotros tenemos que trabajar en silencio y yo no tengo ninguna duda que vamos a enderezar el rumbo. Necesitamos esa cuota de suerte como para ganar un partido, terminar esta racha y ponernos otra vez en campaña para meternos de lleno en en la pelea", indicó.

"El torneo está muy peleado y tenemos que ganar un partido como para para meternos de nuevo", destacó.

"Para mí fue penal"

El partido terminó con los ánimos caldeados, jugadores de Sportivo reclamaron por algunos fallos a la cuaterna arbitral. Además, reclamaron un penal sobre Bustamante, que el entrenador consideró como válido. "Para mí fue penal, la realidad que para mí es para mí fue penal, es lo que observamos. Obviamente que cuando uno cree que es penal y ante situaciones que fueron llevando a uno a predisponerse mal, reclama, pero no me quiero quedar con eso", expresó.

Proyecto deportivo

Este lunes, Sportivo Belgrano presentará el proyecto deportivo 2021-2031 en el estadio "Oscar C. Boero". En ese marco, el DT fue consultado ante el descontento de algunos hinchas por los resultados en la temporada y señaló: "Yo estoy tranquilo porque cuando yo llegué acá fueron muy claros conmigo y siempre se habló de un proyecto y en los proyectos hay que tener, paciencia, tiempo, cumplir objetivos. Más allá de que obviamente estamos en una racha larga y esto trae intranquilidad. Yo también estoy con bronca por no poder este revertir esta racha negativa y que se termine, pero bueno, los proyectos son a largo plazo, me enfoco con eso, no consumo nada, no consumo redes sociales, ni nada porque yo me enfoco en trabajar".

Por otro lado, Martelotto también añadió: "Cuando hablamos allá por el mes de octubre, me propusieron hacer un proyecto y cumplir objetivos, los objetivos están cumpliendo. Vuelvo a repetir que esta racha hace dudar a muchos, pero yo tengo las convicciones muy claras. Tengo los objetivos muy claros y no me modifica nada, lo único que hace esta racha negativa es ocuparme más, tratar de encontrarle la solución a los problemas y trabajar en silencio".