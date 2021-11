María Emilia Salerni (38), ex tenista profesional, visitó este viernes el predio "Alejandro Aimaretti" de San Isidro donde brindó una charla, en el marco del 6ª Torneo Regional del Circuito de Menores -femenino-.

Salerni, rafaelina pero radicada en San Francisco, fue número uno del mundo Junior en el 2000, año en el que ganó los Grand Slams de Wimbledon y US Open. Su mejor ranking en profesionales fue en febrero del 2008, cuando trepó a la posición 65. Además, representó a nuestro país en la Fed Cup y en Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

"Lo de hoy para mí es simplemente apoyar al tenis femenino sabiendo que había un torneo grado dos de mujeres en mi ciudad quería estar, la iniciativa fue de Claudio (Gariotti) para que venga a acompañar a las chicas, apoyar al tenis femenino que está en un momento bastante particular hace unos años, así que tenía que estar apoyando", comentó la ex tenista.

Salerni está radicada desde hace muchos años en San Francisco donde asegura encontró la tranquilidad, aunque no está vinculada al tenis después de haber dirigido la escuela de 9 de Julio Olímpico de Freyre y de haber trabajado junto a la joven tenista brinkmanense (hoy en EEUU) Luna Morini.

"Este torneo es de sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18; básicamente el consejo de hoy es mantenerte en el deporte, que la familia aproveche que las chicas o chicos están enfocados en esto, de la mano de una raqueta y haciendo vida saludable. Hoy al salir a competir dentro del país sé que es bastante costoso para los padres, pero que exista el apoyo para que ellas estén en un ambiente sano y siempre respetando que tenés un niño en formación, una persona en formación, que el tenis también los va a educar con herramientas para una vida mejor, es agarrarse del tenis que es un deporte individual y te brinda muchas cosas para el autoestima y la toma de decisiones", explicó Salerni.

- ¿Cómo ves el tenis en San Francisco?

Lo veo muy bien, creo que vuelve la ilusión a la ciudad tener una escuela donde se pueden desarrollar chicos para tener un nivel competitivo, sea el que sea, veo que hacen un gran trabajo con Anto y Martín (Antonella Farichelli y Martín Boetto, entrenadores de la Academia Hits), cuando tuve la suerte de trabajar con ellos en Freyre se cómo se manejan con el nivel inicial y formativo, son chicos jóvenes con un gran empuje y Claudio (Gariotti)

- ¿Te dan ganas de volver a involucrarte en el tenis o ya es una etapa cerrada?

No, tuve mi experiencia como entrenadora, profesora y docente. Me di el gusto en los cuatro años que estuve en Freyre, fue una linda experiencia y lo volvería a hacer en ese momento, pero hoy no, estoy en el rol de madre, tengo tres hijos pequeños: el más chico tiene 3, Catalina de 5 y Pedro de 9 que está muy entusiasmado con el tenis también, trabajo con mi marido, pero estoy más enfocada en la demanda que me generan mis hijos y quiero aprovechar esa etapa, pero no cierro la puerta porque fue una experiencia linda, quizás de alguna manera me involucraría en la formación, en la parte competitiva, pero no vincularme al 100% porque hoy la prioridad son mis hijos, me preguntan, pero pero ahora lo dejamos ahí.

- ¿Te sentís reconocida en San Francisco?

No, cuando voy a Rafaela capaz sí, aunque voy poco. Cuando era más chica lo notaba más, acá no se sigue tanto al tenis, hace desde el 2010 que vivo acá, por ahí en los clubes sí. Pero no me afecta, para mí mejor si paso desapercibida (risas), ya es otra etapa y no me interesa...