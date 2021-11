Lo que viene para San Isidro en la Liga Argentina

Tras la derrota de este viernes en Sunchales, San Isidro ahora se prepara para dar vuelta la página y afrontar la sede de Santiago del Estero. Los Halcones disputarán tres partidos y luego volverán a jugar en el "Severo Robledo".

El "Rojo" acumula cinco victorias y dos derrotas, comparte la cima del Grupo D con Colón de Santa Fe que acumula el mismo récord.

El fixture de la sede de Santiago del Estero

Martes 9 de noviembre - 22 hs - vs. Independiente (Stgo. del Estero)

Miércoles 10 de noviembre - 19.30 hs - vs. Villa San Martín

Sábado 13 de noviembre - 19.30 hs - vs. Central Olímpico de Ceres

Así sigue el calendario del "santo"

Miércoles 16 de noviembre - 21.30 hs - vs. Libertad (LOCAL)

Viernes 19 de noviembre - 21.30 hs - vs. Echagüe (VISITANTE)

Domingo 21 de noviembre - 20 hs - vs. Colón (VISITANTE)

Jueves 25 de noviembre - 21.30 hs - vs. Libertad (LOCAL)