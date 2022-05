La Liga Regional de Fútbol informó que la fecha de divisiones mayores programada para el próximo fin de semana fue suspendida y reprogramada para el domingo 22 de mayo.

La suspensión se debe a la imposibilidad de brindar servicios de seguridad por parte de la Policía de Córdoba ante la realización de distintos eventos ese mismo fin de semana.

El comunicado:

Comisión directiva de esta liga regional comunica, la suspensión de fechas programadas en todas sus zonas en divisiones mayores, del día domingo 15 del corriente. motiva la misma, distintos eventos que se llevarán a cabo con una gran afluencia de publico y que, por lo tanto, la seguridad policial está abocada a los mismos impidiendo cubrir, la seguridad de partidos programados en todas las zonas.

Los eventos programados son:

* Fecha rally provincial a realizarse en la ciudad de Arroyito abarcando también distintas localidades cercanas;

* Celebración religiosa anual de peregrinación Colonia Vignaud;

* Fecha de torneo Federal “A” en la ciudad de San Francisco entre los representativos de Sportivo Belgrano y su similar de C.A. Racing



Se deja establecido que la fecha suspendida, queda reprogramada para el día domingo 22 de mayo en sus horarios habituales.

Así está la tabla de la Zona Centro

1. SS Devoto 20 pts. -zona de clasificación-

2. Cult. La Francia 15 pts. -zona de clasificación-

3. Antártida Arg. 13 pts. -zona de clasificación-

4. Sportivo Belgrano 9 pts. -zona de clasificación-

5. 8 de Diciembre 8 pts.

6. El Trébol BC 6 pts.

7. Proyecto Crecer 5 pts.

10° fecha (Domingo 22 de mayo)

Sportivo Belgrano vs. Proyecto Crecer

Cult. La Francia vs. SS Devoto

8 de Diciembre vs. Antártida Arg.

Libre: El Trébol BC