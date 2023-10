Este fin de semana quedaron definidos los cupos y equipos que disputarán el Torneo Campeonato y Torneo Clasificatorio en la temporada 2023 de la Liga Regional de Fútbol, competencias que comenzarán a disputarse el próximo domingo.

En ese marco, Sportivo Belgrano y Antártida Argentina jugarán el Torneo Campeonato, mientras que La Milka y Proyecto Crecer jugarán el Torneo Clasificatorio.

El Pingüino debutará en Balnearia y ante Independiente, en el marco del Grupo B. En tanto, la Verde debutará en La Para ante su homónimo Sportivo Belgrano de esa localidad y por el Grupo D.

Cabe recordar que la primera etapa del Torneo Campeonato se juega a dos ruedas y todos contra todos. Clasifica el primero de cada grupo y los dos mejores segundos a los cuartos de final.

El campeón y el subcampeón de la Liga adquieren plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2024. El campeón también se asegura una plaza en el Torneo Campeonato 2024.

Por otro lado, La Milka será local de Sarmiento de Santiago Temple por el Grupo D del Clasificatorio, mientras que Proyecto Crecer tendrá fecha libre en la primera jornada del Grupo C.

En este torneo clasificarán los dos mejores de cada grupo a cuartos de final. El ganador de la final adquiere la plaza para jugar el Torneo Campeonato 2024.

Así se juega la primera fecha

Torneo Campeonato

Grupo A

Guido Spano (Marull) vs. Huracán (Las Varillas)

8 de Diciembre (Villa Concepción del Tío) vs. Pueblos Unidos (La Tordilla)

Grupo B

Independiente (Balnearia) vs. Antártida Argentina

9 de Julio (Freyre) vs. Unión (Alicia)

Grupo C

Cult. Arroyito vs. Sportivo Suardi

Almafuerte vs. SS Devoto

Grupo D

Sp. Belgrano (La Para) vs. Sp. Belgrano (San Fco)

Filodramático (Alicia) vs. San Jorge (Brk)

Grupo E

B. Rivadavia vs. Tiro Federal

AD El Arañado vs. Atl. Miramar

Grupo F

Cult. La Francia vs. Alianza Carrilobo

Ctro. Social Brinkmann vs. Atl. Santa Rosa

Torneo Clasificatorio

Grupo A

UD Laspiur vs. Sp. Sacanta

Colonia Marina FC vs. Cult. La Paquita

Libre: Belgrano (Río Primero)

Grupo B

El Trébol (El Tío) vs. Sp. 24 de Septiembre

Juniors (Suardi) vs. Granaderos (Las Varas)

Libre: Sp. Balnearia

Grupo C

Ateneo Juvenil vs. Cult. La Para

Fortín SC vs. Porteña Asoc.

Libre: Proyecto Crecer

Grupo D

9 de Julio (Morteros) vs. Social Altos de Chipión

La Milka vs. Sarmiento (Stgo. Temple)

Libre: Mitre (Las Varillas)

Fixtures: Radio Belgrano