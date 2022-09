Esta semana se conoció el fixture de Sportivo Belgrano y de Antártida Argentina en el Torneo Campeonato de la temporada 2022 de la Liga Regional de Fútbol.

La Verde integra la Zona D y debuta en Las Varillas con Huracán, mientras que el Pingüino arranca en su casa ante Sportivo Belgrano de La Para.

Esta etapa está dividida en ocho zonas de cuatro equipos cada una donde jugarán todos contra todos ida y vuelta. Clasifica a los playoffs el mejor ubicado de cada zona.

Las zonas:

Zona A: Independiente (Balnearia), Unión de Alicia, Atl. Santa Rosa y San Jorge.

Zona B: Antártida Argentina, Sportivo Belgrano (La Para), 9 de Julio (Freyre) y Almafuerte.

Zona C: Cultural Arroyito0, Cultural La Francia, Centro Social Brinkmann y AD El Arañado.

Zona D: Pueblos Unidos, Social Altos de Chipión, Huracán (Las Varillas) y Sportivo Belgrano.

Zona E: Granaderos, 9 de Julio (Morteros), Rivadavia (Río Primero) y Cultural La Para.

Zona F: Filodramático, Tiro Federal, SS Devoto y Belgrano (Río Primero).

El fixture de los sanfrancisqueños:

Antártida Argentina

vs. Sp. Belgrano (La Para) - [L]

vs. Almafuerte [V]

vs. 9 de Julio (Freyre) [L]

vs. Sp. Belgrano (La Para) - [V]

vs. Almafuerte [L]

vs. 9 de Julio (Freyre) [V]

Sportivo Belgrano

vs. Huracán (Las Varillas) [V]

vs. Pueblos Unidos [L]

vs. Social Altos de Chipión [L]

vs. Huracán (Las Varillas) [L]

vs. Pueblos Unidos [V]

​​​​​​​vs. Social Altos de Chipión [V]