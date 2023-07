Este lunes, en la sede de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba, se llevó a cabo el sorteo de la fase de Reclasificación de la Liga Provincial u17, donde quedaron confirmados los rivales de El Tala y de San Isidro.

Las llave se definirán a dos juegos, donde el “santo” arrancará de local y el “albo” de visitante.

Los equipos que avanzaron directamente a octavos de final son: Bochas SC (Colonia Caroya), Matienzo (Cba), Unión Central (Villa María), Atenas (Cba), Bolívar (Carlos Paz), Banda Norte, Racing (Cba) y Ameghino.

Así quedaron las llaves de Reclasificación:

Independiente (Oliva) vs. Municipalidad de Córdoba

Hindú (Cba) vs Argentino (Marcos Juárez)

9 de Julio (Río Tercero) vs. Sparta (Villa María)

Poeta Lugones (Cba) vs. Tiro Federal (Morteros)

Instituto (Cba) vs. Universitario (Cba)

San Isidro vs. Centro Recreativo Hernando

Central Argentino (Río Cuarto) vs. El Tala

Barrio Parque vs. Maipú