A falta de 16 días para el arranque de la competencia en el Superdomo de San Francisco, la Federación de Vóley organización dio a conocer el cronograma de la Fase Regular de la Liga Nacional de Vóley. La misma se jugará desde el lunes 17 al domingo 23. Luego el martes, miércoles y jueves siguientes serán los playoffs.

Serán 14 equipos los participantes divididos en dos zonas de siete conjuntos cada una. Jugarán todos contra todos en los grupos y los cuatro mejores pasarán a la instancia de playoffs mientras que los restantes jugarán para ver cómo quedarán ubicados en la tabla final. Los dos finalistas de esta edición 2025 ascenderán a la Liga Argentina 2026.

Se jugarán seis partidos por día en tres turnos diferentes y en dos canchas en simultáneo dispuestas en el Superdomo de nuestra ciudad. Los horarios de los partidos serán 16, 18 y 20 horas.

Así será el fíxture de la Fase Regular:

1ª fecha:

16:00Hs: Brujas de Misiones vs La Armonía de Colón

16:00Hs: Tucumán de Gimnasia vs Universitario de Córdoba

18:00Hs: Club Bell vs Glorias de Buenos Aires

18:00Hs: Bahiense de Bahía Blanca vs Echague de Paraná

20:00Hs: San Isidro vs Salta Vóley

20:00Hs: Unión de Santa Fe vs Selección Argentina

2ª fecha:

16:00Hs: La Armonía vs Glorias

16:00Hs: Unión vs Municipalidad de San Carlos de Mendoza

18:00Hs: Gimnasia y Tiro de Salta vs Club Bell

18:00Hs: Universitario vs Selección Argentina

20:00Hs: San Isidro vs Brujas

20:00Hs: Tucumán de Gimnasia vs Echague

3ª fecha:

16:00Hs: Brujas vs Glorias

16:00Hs: Tucumán de Gimnasia vs Selección Argentina

18:00Hs: Salta Vóley vs La Armonía

18:00Hs: Echague vs Municipalidad de San Carlos

20:00Hs: San Isidro vs Gimnasia y Tiro

20:00Hs: Bahiense vs Universitario

4ª fecha:

16:00Hs: Salta Vóley vs Brujas

16:00Hs: Municipalidad de San Carlos vs Selección Argentina

18:00Hs: Gimnasia y Tiro vs Glorias

18:00Hs: Bahiense vs Tucumán de Gimnasia

20:00Hs: San Isidro vs Club Bell

20:00Hs: Unión vs Echague

5ª fecha:

16:00Hs: Gimnasia y Tiro vs La Armonía

16:00Hs: Municipalidad de San Carlos vs Universitario

18:00Hs: Glorias vs Salta Vóley

18:00Hs: Tucumán de Gimnasia vs Unión

20:00Hs: Club Bell vs Brujas

20:00Hs: Bahiense vs Selección Argentina

6ª fecha:

16:00Hs: Gimnasia y Tiro vs Salta Vóley

16:00Hs: Echague vs Selección Argentina

18:00Hs: Club Bell vs La Armonía

18:00Hs: Municipalidad de San Carlos vs Bahiense

20:00Hs: San Isidro vs Glorias

20:00Hs: Unión vs Universitario

7ª fecha:

16:00Hs: Club Bell vs Salta Vóley

16:00Hs: Unión vs Bahiense

18:00Hs: Brujas vs Gimnasia y Tiro

18:00Hs: Echague vs Universitario

20:00Hs: San Isidro vs La Armonía

20:00Hs: Tucumán de Gimnasia vs Municipalidad de San Carlos