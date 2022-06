La Liga Juvenil de Fútbol dio a conocer la programación de la próxima fecha del torneo "Diego Viglianco" para las categorías Sub 14 y Sub 16. La jornada se disputará el domingo por la mañana en las canchas de Juventud Unida, Iturraspe y La Milka.

- Cancha de Juventud Unida

9 hs Def de Frontera vs Juventud Unida (sub 14)

10:15 hs Estrella Verde vs Antártida Pingüino (sub 14)

11:30 hs Antártida Argentina vs Estrella verde (sub16)

- Cancha de Iturraspe

09:30 hs Def de Iturraspe vs Def de Sportivo (sub 14 )

10:45 hs Def de Iturraspe vs Juventud Blanco (sub 16)

- Cancha de La Milka

9:30 hs La Milka vs Antártida Blanco (sub 14)

10:45 hs La Milka vs Juventud Verde (sub16)

Libre: Antártida Azul (sub 14)

Tablas

Sub 14

1. Def de Sportivo18 pts.

2. Antártida Azul15 pts.

3. Def de Frontera 10 pts.

4. Estrella Verde10 pts.

5. La Milka 9 pts.

6. Juventud Unida 6 pts.

7. Def de Iturraspe 5 pts.

8. Antártida Blanco 0 pts.

Sub 16

1. Def de Iturraspe 17 pts.

2. La Milka 16 pts.

3. Juventud Verde 14 pts.

4. Estrella Verde 9 pts.

5. Antártida Arg. 6 pts.

6. Juventud Blanco 4 pts.