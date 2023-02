Liga Federal de Vóley: nueva derrota de San Isidro que se complica

San Isidro volvió a caer en la cuarta fecha de la Liga Federal de Vóley y nuevamente fue en el tie break ante La Armonía de Colón (Entre Ríos). Este resultado las obliga a ganar este sábado para meterse entre las mejores 16 del torneo.

Las chicas del Rojo tuvieron que remontar el juego una vez más. Los dos primeros sets fueron para las entrerrianas que se impusieron por 26-24 y 25-22, sin embargo el equipo de Castel volvió a ponerse en partido ganando dos sets consecutivos por 25-17 y 25-22.

El tie break fue palo a palo, pero quedó en manos de La Armonía que se impuso por 20-18 y ahora le peleará la clasificación a San Isidro.

Con este resultado, el Rojo acumula una victoria y tres derrotas (todas en el tie break). Necesitará ganar este sábado ante Ateneo de Catamarca y esperar que las entrerrianas no ganen ante Banco Hispano.

Última fecha de la 1° fase (sábado)

16 hs San Isidro vs. Ateneo (Catamarca)

16 hs Banco Hispano vs. La Armonía

16 hs Vélez Sarsfield vs. Ateneo (Stgo. del Estero)

*CLASIFICAN CUATRO EQUIPOS*