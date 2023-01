La Asociación El Ceibo ya conoce la programación de las primeras dos jornadas de la fase regular de Liga Federal de Básquet. La Flor Nacional integrará la Zona 2 de la División Centro y comenzará a competir en el mes de febrero, aunque el torneo arranca el 28 de enero para otras divisiones.

El primer compromiso que tendrá el equipo de Eduardo “Mara” Blengini será en el “Antonio Cena” el lunes 13 de febrero ante Bochas Sport Club, mismo rival al cual enfrentó la final de la Liga Cordobesa.

La continuidad en la competencia se dará el jueves 16 de febrero en condición de visitante ante 9 de Julio de Morteros.

Cabe recordar que la fase regular se jugará bajo el formato de ida y vuelta, el primero pasará a la siguiente instancia y los playoffs serán de la siguiente manera: 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, siempre al mejor de tres con formato 1-2 para el mejor clasificado. Los cuatro mejores de cada cuadro siguen en carrera y se enfrentan entre ellos por las cuatro plazas al inter conferencia.