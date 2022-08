Liga Amateur: se definieron todos los clasificados

La Liga Amateur de Fútbol ya conoce a los ocho clasificados que jugarán por el título. Es que este sábado por la tarde se disputó la 9ª fecha de las Revanchas, última de la fase regular en las canchas de Colonia Marina, Iturraspe, La Florida y Ferroviarios.

En el clásico de la jornada, Defensores de Iturraspe y La Florida empataron 1 a 1 con goles de Matías Vico para el Verde y de Sebastián Garay para el Rojo. Este resultado solo le sirvió a "La Flora", que se clasificó como líder de la Zona B mientras que Iturraspe se quedó afuera de la definición.

Resultados:

- Cancha de Colonia Marina

Marina FC 1-0 Estudiantes SC

La Milka 1-1 Juventud Unida

- Cancha de La Florida

Tiro y Gimnasia 1-5 Presidente Roca

Filial Talleres 1-1 La Trucha FC

- Cancha de Iturraspe

Dep. Colón 1-0 1º de Mayo

Def. de Iturraspe 1-1 La Florida

- Cancha de Ferroviarios

Barrio Parque 2-2 El Faisán

Estudiantes Universitario 1-2 Barrio 9 de Septiembre

Libre: Quebrachense - Barrio 20 de Junio

Así quedaron los cuartos de final

La Trucha FC vs. Barrio Parque

La Milka vs. El Faisán (Devoto)

La Florida vs. Barrio 9 de Septiembre

Barrio 20 de Junio vs. Filial Talleres

Así quedaron las tablas