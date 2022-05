Este domingo por la mañana se disputó en San Francisco la segunda fecha de la Liga Juvenil de Fútbol para los chicos Sub 14 y Sub 16. La Jornada tuvo acción en las canchas de La Milka, Juventud Unida e Iturraspe.

Resultados de la fecha

- Cancha de Juventud Unida

Antártida Blanco 1-2 Antártida Pingüino (sub 14)

Juventud Unida 1-1 Estrella Verde (sub 14)

Juventud Verde 2-1 Antártida Argentina (sub16)

- Cancha de La Milka

Def. de Frontera 3-0 La Milka (sub 14)

Juventud Blanco 4-0 Estrella Verde (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

Def. de Sportivo 3-0 Antártida Azul (sub 14)

Def. de Iturraspe 0-0 La Milka (sub 16)



Libre: Def. de Iturraspe (sub 14)