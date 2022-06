El próximo fin de semana arranca el torneo Clausura de primera división en la Zona Sur de la Primera B de Liga Rafaelina donde los equipos de Frontera adelantarán sus compromisos al día sábado.

La Hidráulica será local de Deportivo Josefina desde las 14 horas en reserva y 15.30 en primera división, mientras que Defensores de Frontera visitará a Sportivo Santa Clara en el mismo horario.

Por otro lado, las divisiones inferiores jugarán el día domingo desde las 14 horas donde Defensores de Frontera recibirá a Florida de Clucellas y La Hidráulica visitará a Atlético Esmeralda.

Torneo Clausura - 1ª fecha (Div. Mayores)

La Hidráulica vs. Dep. Josefina

Sp. Santa Clara vs. Def. de Frontera

Juv. Unida vs. Sp. Libertad

Zenón Pereyra vs. San Martín

Atl. Esmeralda vs. Dep. Susana