La Hidráulica de Frontera comenzó el Apertura con una sonrisa tras ganar en condición de visitante este domingo por la tarde. Fue por 3 a 2 ante Deportivo Josefina donde ambos equipos jugaron gran parte del encuentro con un hombre menos.

El local lo comenzó ganando en la primera parte con goles de Rodrigo Calvo y Alfonso a los 11 y a los 30 minutos de juego. A los 42, se fueron expulsados Romero en el local y Ceballos en el equipo de Frontera.

En el segundo tiempo, la "H" lo dio vuelta con goles de Eder Molina (6'), Marcos Pino (11') y Alejando Pérez (37') para festejar el primer triunfo de la temporada del Grupo B.

En reserva también ganó La Hidráulica, pero por 2 a 0 con goles de Julián Ibarra -de penal- y Jesús Farías en el primer tiempo.

1° fecha

Def. de Frontera 0-2 Sp. Santa Clara

Dep. Josefina 2-3 La Hidráulica

Dep. Susana 0-1 Atl. Esmeralda

San Martín 1-0 Zenón Pereyra FBC

Sp. Libertad 3-0 Juv. Unida

2° fecha

Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad

Juv. Unida vs. San Martín

Zenón Pereyra vs. Dep. Susana

Atl. Esmeralda vs. La Hidráulica

Def. de Frontera vs. Dep. Josefina