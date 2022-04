El pasado sábado comenzó la nueva temporada de la Liga Amateur de Fútbol, torneo que generó una verdadera revolución en el fútbol local. En ese marco, el club La Florida volvió a jugar en su casa después de mucho tiempo.

Es que un grupo de colaboradores, hinchas y ex jugadores identificados con el club trabajó en conjunto para poner en condiciones el predio que de a poco vuelve a tomar color y donde se proyectan nuevas obras para el club.

Fernando Argentero, reconocido ex jugador, dialogó con El Periódico y contó detalles de lo hecho en la "Flora". "En noviembre empezamos a hablarlo con ex jugadores, hinchas, un grupo donde decidimos que teníamos que volver no solo por el fútbol sino también por el predio. Empezamos a laburarlo a pulmón, íbamos los sábados, cortamos el césped, limpiamos el frente porque estaba abandonado y era una lástima. De a poco lo vamos sacando adelante, fue a las apuradas, pero con mucha voluntad por el sentimiento que tenemos por el club", explicó.

Y agregó: "Tuvimos que comprar alambrados, las placas estaban deterioradas, algunas las recuperamos. Agua teníamos, ya pedimos la bajada de luz así que de a poco lo vamos haciendo. Vamos haciendo las rifas, ahora se vienen los locros y de a poquito vamos juntando el dinero para mejorarlo por completo".

"Yo no soy del barrio, pero empecé a jugar a los 13 años en La Florida, llegué a jugar en cuarta y en primera, tuve la suerte de salir campeón, subcampeón y vivir lo último de la Liga", dijo Argentero.

"Somos un grupo de gente grande y chicos de la hinchada que no vivió la Liga Amateur, pero nos dan una mano porque están muy comprometidos. Se hace más fácil poder ir todos juntos a trabajar al predio, cada uno en el horario que puede y con asado de por medio", contó entre risas.

Argentero destacó el torneo anterior y la decisión de jugar en el estadio de Sportivo Belgrano, cuestión que le dio un sentido mítico a las finales del torneo. "Jugar en Sportivo fue lo máximo para la vuelta de todos, tanto de nuestro club como de los otros y estamos contentos porque entraron también los otros clubes con La Milka, Roca... pero creo que jugar las finales en Sportivo fue el impulso para que los pibes se arrimen también a los clubes, en nuestro caso la mayoría ya estaba con nosotros, pero esto les dio un empujón. Para muchos de mi edad fue una locura, mucha emoción", indicó.

Equipo nuevo y esperanzas renovadas

Por otro lado, Argentero también comentó que el equipo para esta temporada ha cambiado, pero continúa con la misma impronta de ser protagonista. "Muchos de los chicos que jugaron el primer torneo no están, la mayoría se nos fue, pero la expectativa es la mejor, se renovó el equipo e iremos viendo lo que pasa", señaló.

"Esta liga necesita apoyo y ganas de estar, esperamos que nos apoyen a nosotros y a todos los clubes porque de esto puede salir algo muy bueno", completó.

Finalmente, consultado cómo se lleva con esta nueva faceta de colaborador y dirigente, el ex jugador indicó: "Lo vivo con alegría, me gustaría estar jugando y poder sacarme la ultima foto con la camiseta de La Florida, pero me toca apoyar desde afuera. Esto es lo que me motiva y lo que me surge para seguir vinculado en el deporte. Es el club de mis amores y estoy muy contento", concluyó.