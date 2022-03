La Asociación El Ceibo visita este miércoles a 9 de Julio de Río Tercero en el marco de la 10ª fecha de la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal de Básquet. El equipo de Blengini busca afienzarse en la lucha por quedar entre los mejores cuatro equipos de la zona.

La Flor viene de obtener un triunfo importantísimo en condición de local porque le ganó al líder Santa Paula el pasado sábado en San Francisco. Ahora se verá las caras nuevamente con el equipo "Celeste" al cual ya derrotó en el estadio "Antonio Cena".

El juego se podrá ver en vivo on line en el sitio de basquetpass.tv (requiere suscripción paga).

Previa

9 de Julio: Joaquín Morandini, Gastón Torre, Santiago Rosso, Sebastián Cuevas, Agustín Farail, Martín Melo, José Gerlero, Facundo Santiago, Ramiro Paz, Nazareno Bertazzo. DT: Darío Coronel.

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Benjamín Almada, Agustín Lozano, Tomás Paschetto, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Tiago Tomatis. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: José "Gordo" Albert

Hora: 21.30

La 10ª fecha

Miércoles 21 hs | Santa Paula vs. 9 de Julio (Morteros)

Miércoles 21.30 hs | Sp. 9 de Julio vs. El Ceibo

Jueves 21.30 hs | Sp. Suardi vs. Sport Club Cañadense

Libre: Sp. Las Parejas