La Asociación El Ceibo se prepara para disputar nuevamente la final de la Liga Cordobesa de Básquet donde buscará el bicampeonato provincial, esta vez ante Bochas Sport Club de Colonia Caroya.

La Flor Nacional atraviesta un proceso deportivo sumamente auspicioso y uno de los pilares de este gran rendimiento es Lautaro Florito. El alero se transformó en una pieza clave en esta temporada con gran despliegue físico y buena mano en tiros desde el perímetro.

El jugador habló con El Periódico donde admitió que vive el mejor momento de su carrera apoyado en un equipo que no se conforma con nada y va por todo. "Estamos no sé si ansiosos, pero tenemos muchas ganas. Jugamos la final del año pasado, pero las ganas de jugarla este año son más. De arranque nos decían que eramos favoritos, pero empezamos de abajo y ahora estamos arriba. Con Bochas, somos los dos mejores equipos de la provincia, ellos tienen jerarquía y nosotros también, tenemos un grupo muy unido que se supo acoplar y estamos bien preparados. Creo que llegamos muy bien, el martes con Almafuerte jugamos todos, pero pudimos regenerarnos y ya pudimos ver lo que hacen ellos, estamos preparados", explicó.

- ¿Cómo imaginás el partido? Ambos equipos tienen muchas referencias el uno del otro...

Con la teconología que hay hoy en día se puede sacar mucha información, nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Lautaro Oitana hace un gran trabajo con los videos que nos ayuda a poder saber dónde sacar una ventaja y creo que la clave va a estar en el contrataque, en jugar a alto ritmo e intesidad, ellos tienen jugadores de jerarquía que han jugado TNA y en categorías superiores, son jugadores con experiencia, pero les va a costar nuestro ritmo, ahí va a estar la clave porque los vamos a presionar, cuando los dejas jugar lo hacen muy bien, así que vamos a tratar de hacerlos jugar incómodos todo el tiempo, de achicar los espacios...

- ¿Cómo se construyó este segundo proceso? Les toca volver a jugar la Liga Cordobesa, afrontar el mismo desafío que en 2021 y volvieron a llegar a lo más alto más allá del resultado en la final

Sí, Mara nos dijo que era más complicado, por la confianza y los excesos porque te conocés mucho más con tus compañeros. Creo la motivación fue un conjunto de cosas, los chicos, los dirigentes, nunca sentimos presión, el año pasado ibamos abajo en la serie de la final con Banda Norte y recibíamos mensajes de aliento, los dirigentes nos escribían y nos decían que estemos tranquilos que íbamos a ganar, eso te da mucha tranquilidad.

Había que poner al club donde tenía que estar, además el club cada día está más lindo, estamos muy felices y los dirigentes ni hablar. Lo vivimos el año pasado y este año lo merecemos también, es cero conformismo, no nos conformamos con nada, no sé si está bien o mal, pero siempre queremos más.

"El ascenso no es ascenso porque no tendríamos que haber jugado este torneo de nuevo, pero lo hicimos, ascendimos de nuevo y estamos de nuevo en la final", dijo Florito.

- Y cuanto bien le hace al jugador esta mentalidad ganadora, afrontaron todos los torneos con el mismo plantel buscando ganar todo sin conformarse, como decís...

Sí, jugamos todos los torneos con el mismo plantel y particularmente a mí me marcó la final que perdimos con San Isidro porque quería ganar, creo que eso sacó un plus en mí para lo que vino después y me activó mucho más. No descansé, creo que fue una semanita nomás y volví a entrenar porque estaba con la sangre en el ojo.

El "Antonio Cena" se transformó en una fortaleza. "Creo que es apoyo de la gente, somos muy fuertes de local, un cojunto de factores, pero es increíble. En Bell perdimos, vinimos acá y lo ganamos por 20 cerrando el partido en el tercer cuarto, nos sentimos cómodos", dijo Florito.

- ¿Es tu mejor momento de tu carrera?

Sí, lo estoy disfrutando muchísimo, por el equipo y cuando a uno le va bien, todo es mucho más lindo. Me siento muy bien, estoy jugando en un buen nivel, estoy tranquilo y disfrutando, el año pasado también nos fue muy bien, pero este año es alevoso el cambio que hice y mientras sirva para ayudar al equipo bienvenido sea. Estoy mucho más tranquilo que el año pasado, disfrutando mucho el presente del club y mi presente, tengo a mi familia que me está acompañando siempre y todo eso me hace muy feliz.

- ¿Son concientes que sus nombres ya están inscriptos en la historia grande del club?

Creo que todavía no somos concientes, nos vamos a dar cuenta con el tiempo y con los recuerdos. Parece fácil, pero no lo es, ganamos más de 10 partidos seguidos -ya ni llevo la cuenta- en el torneo local, en el provincial también, no perdemos de local y hay gente que lo ve muy normal, pero hay que ganarlos. Para mí no nos cae la ficha, yo creo que en unos años nos va a caer.

"Agradezco a la gente de El Ceibo por el aguante, espero que nos sigan aguantando en estas finales que nos quedan, súper agradecido con ellos; a la familia que siempre está, mi viejo que me sigue y sigue al equipo a todos lados, a mi hermano, mi sobrino Simón, mi vieja, mi hermana, abuelas y toda la familia. Muchas gracias por acompañarme", expresó Florito.