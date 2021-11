Josefina Fernández: "El deporte me dio todo, fue mi estilo de vida"

La ex jugadora de vóley Josefina Fernández decidió transmitir toda su experiencia de más de 15 años de carrera y plasmarlo en papel. El libro, denominado Adentro Afuera, cuenta en detalle la carrera de una deportista de alto rendimiento.

Este domingo visitó San Francisco y brindó una charla en el club El Tala con el objetivo de acercar sus vivencias a jugadoras de divisiones inferiores locales, mostrar que no imposible llegar al deporte de elite, pero que requiere de un enfoque muy particular.

Fernández dialogó con El Periódico y explicó de qué trata su publicación, que tuvo una gran repercusión en el mundo deportivo. "El libro trata de mi carera deportiva desde mis inicios en Regatas de Santa Fe, cuando tenía 12 años, hasta la selección donde me retiré a los 28-29 años. Habla de cómo transcurrió ese camino, se toca la vida personal y como fui transitando esos años en Argentina, en Europa y en la Selección; tenía mucho para contar", explicó.

- ¿Cómo surge esta idea?

El libro surge por una catarsis en Santa Fe, yo me fui a los 16 de mi casa y volví a los 28, entonces hacía mucho que no estaba en Santa Fe y la pandemia nos descolocó a muchos, nos hizo parar y aproveché ese momento para mirar para atrás, analizar y tratar de cerrar una etapa que no la había preparado ni planificado, fue un poco subestimada también y sentía que tenía muchas cosas para contar, quería dejarlo en un lugar que no se pierda porque muchas veces lo conversamos, pero creo que esta era la manera de hacerlo trascender y mostrarlo. No solo es una historia personal, fue vivida en grupo, en todos los años siempre hubo un equipo y muchas personas atrás de esto y me parece importante hacer conocer lo que vivimos, cómo es una carrera deportiva y también para motivar a muchos chicos a que se animen a probar, hacer deporte, venir al club y desarrollarse porque te da muchísimas cosas para toda la vida; valores, educación y poder transmitir todo eso para mí es muy bueno

- Te retiraste demasiado joven...

Se fueron dando muchas cosas, ya venía jugando con dolores, tengo tres operaciones en la rodilla y si bien estaba bien físicamente, me la aguantaba. La exigencia en el alto rendimiento es al máximo, en la selección también hubo muchos cambios, en ese momento hubo cambios en la dirigencia y no pudimos ponernos de acuerdo, entonces como para mí la selección es lo más importante, si no hay lugar no tenía mucho sentido seguir... después llegó la pandemia así que no tuve fuerzas para seguir, ya venía estudiando y me dediqué a la facultad, también aprovechar cosas que no pude disfrutar en mi carrera como la familia, las amigas...

- ¿Qué viste cuando miraste para atrás?

Mucho, pero creo que la clave fue la clasificación a Río de Janeiro, fue tan extraordinario y no solo por el resultado sino por todo el proceso que habíamos hecho, con el equipo definimos ese día como el más feliz de nuestras vidas, entonces eso no podía quedar ahí, teníamos que contar cómo habíamos llegado a los Juegos Olímpicos, hoy la selección está clasificada al tercer mundial consecutivo, pero en aquel momento no, era la primera vez en la historia del deporte argentino que habíamos clasificado. Pero no fue solo el logro, eso se construyó durante mucho tiempo, y la idea de dedicarse y conseguir algo es lo que quiero transmitir, y lo puedo demostrar con mi experiencia.

"Lo hemos hablado mucho con las compañeras de la Selección, hacer clínicas y empezar a contarlo porque creemos que es la única forma de llegar a la gente, tener ese contacto y tiene que partir de nosotras, también me incentivó eso", dijo Fernández.

- ¿Por qué el libro se llama Adentro Afuera?

Tiene ese doble sentido de la pelota adentro y afuera, el punto ganado, el punto perdido y lo que se vive de adentro y de afuera de la cancha, el lado B. Muchos ven o juzgan lo que ven en la televisión o redes sociales, pero en el lado de adentro hay un montón de cosas que está bueno saberlas para tener una perspectiva y poner un contexto a todo lo que se ve en una imagen.

- ¿Qué respuesta esperás de cada público al cual contás esta experiencia?

Que está bueno tener a un referente que lo cuente, porque por ahí ven a Messi o Ginóbili como algo muy lejano pero en realidad todos empezamos en la misma, en un club, en ciudades o pueblos chiquitos y se llega. Que vean eso como algo tangible, probable y que se puede hacer, está bueno tener este contacto más cercano y a mi me encanta tener charlas mas cercanas y que no te vean lejos...

"Mi escenario fue la cancha de vóley, pero si uno cambia el escenario mi experiencia le puede servir a muchas personas", dijo Fernández.

- ¿Cómo te llevás con la repercusión que tuvo tu publicación?

Fue raro porque no estoy mucho con las redes sociales, tuvo mucha repercusión y no es algo que yo esté acostumbrada, me ponía un poco nerviosa, ahora me llevo mucho mejor con esto. El mes que viene el libro es va a empezar a vender por Instagram, en la página Voley Otros shop, que tiene venta para todo el país por internet y es de mas fácil acceso para todos y creo que es la mejor manera de administrarlo.

- ¿Qué fue el vóley para vos?

A mí el deporte me cambió la vida, una identidad, me formó. Siempre digo que el mundo, gracias al deporte se hizo mucho más chiquito para mí. Me dio lo que soy hoy y a los 30 años me siento una mujer formada, orgullosa de lo que soy y de lo que construí, todo fue por una carrera deportiva que fue mi estilo de vida, no era mi trabajo o hobby, lo viví así desde muy chica durante muchos años y la verdad que me dio todo.

- ¿Lo tomaste como un sacrificio?

Es un sacrifico, es mucho esfuerzo, hay muchas resignaciones en lo que uno decide, pero también decido no hacer o no estar en muchos lugares como cumpleaños, recibidas, casamientos, nacimientos, fiestas como navidad o año nuevo porque durante 10 años estuve en Europa y te perdés muchas cosas que no vuelven, ese tiempo no vuelve, pero decidí esto porque quería esto por más que sacrificadamente me pierda todo lo otro son decisiones que las volvería a hacer sin dudas.

Fernández tiene una destacada carrera internacional en España, Suiza, Hungría, Rumania y en Gimnasia y Esgrima de La Plata. La ex Pantera participó con la selección argentina en la Copa Panamericana de Voleibol (en 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016), el Gran Premio Mundial de Voleibol FIVB (en 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016), el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2014 en Italia, Campeonato Mundial Femenino de Voleibol FIVB 2018 , la Copa Mundial Femenina de Voleibol FIVB 2015 en Japón, los Juegos Panamericanos 2015 en Canadá, y los Juegos Olímpicos 2016 en Brasil.