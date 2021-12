Este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino hizo oficial que Mascherano será el reemplazante de Fernando Batista al comando del seleccionado juvenil.

El ex futbolista del seleccionado nacional se pondrá en funciones, a partir de enero del 2022, y estará acompañado por el Profesor Pablo Blanco como preparador físico y Oscar Hernández Romero como asistente técnico.

A los 37 años, Masche viene de disputar una última etapa como jugador en Estudiantes de La Plata, club en el que se desempeñó hasta noviembre del 2020. Previamente, tras el Mundial de Rusia 2018, había anunciado su retiro de la selección nacional ya con el reconocimiento de ser el futbolista con más presencias en el equipo en toda la historia con 147 partidos superando lo hecho por Javier Zanetti (142) hasta entonces.

A comienzos de este año debía desarrollarse un Sudamericano Sub 20 en Colombia para clasificar al Mundial de la categoría, pero por la pandemia de coronavirus FIFA y Conmebol decidieron suspenderlo en diciembre del 2020. Horas más tarde, la FIFA canceló también los Mundiales masculinos de Indonesia Sub 20 y el que iba a disputarse en Perú de la Sub 17. La Copa del Mundo Sub 20, que tiene a Argentina como máximo ganador histórico con 6 títulos, se disputará finalmente en Indonesia pero a mediados del 2023.