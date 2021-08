El reconocido streamer español Ibai Llanos confesó cómo se gestó su presencia en la cena en casa de Lionel Messi después de que se anunciara la salida del Barcelona del astro argentino, un evento íntimo que compartí con el Kun Agüero, jugadores del Barcelona como Jordi Alba y Sergio Busquets; y también el streamer argentino Coscu.

Con su habitual soltura, Llanos relató en su canal de Twitch todos los detalles de cómo llegó a participar de la cena, de la que dijo que fue totalmente sorpresiva, hasta el punto que no se enteró hasta que llegó al lugar y se encontró con que estaba nada menos que en la casa de Messi.

"El Kun nos dijo de ir a cenar. Él, que está ya metido a tope con la pretemporada, su nutricionista, el nuevo preparador físico..., cena a las 7-8 de la tarde. Cojonudo. Vamos a cenar porque Coscu ya se iba de España, era la última noche de Coscu en España. La gente se piensa que yo con el Kun hablo de fútbol, de las noticias de deporte... Yo con el Kun hablo de juegos, de Valorant, LoL y de los Juegos Olímpicos", comenzó.

"El Kun viene a casa. Nos montamos en el coche y vamos a cenar con su hermano, que ya estaba en el restaurante. Mientras vamos en el coche pongo un tweet alegrándome de que iba perdiendo el PSG contra el Troyes. Pensé 'está muy lejos el restaurante'", siguió el popular streamer.

"No me esperaba de ninguna forma conocer a Messi porque además ya se había publicado que se iba del Barça, a lo mejor estaba volando a otro sitio, firmando un nuevo contrato… Es la persona más buscada del mundo, igual no estaba ya ni en Barcelona. Coscu tampoco sabía nada", agregó.

Sorpresa

La sorpresa mayúscula llegaría instantes después, según contó. "De repente llegamos a un sitio. Estaba viendo un partido del Lol y veo a tres o cuarto paparazzis y digo '¿esto qué es?' Todos llamándome y pensé 'el Kun nos ha traído a su casa de Barcelona, la prensa lo sabe y han venido a preguntarle a ver qué piensa de lo de Messi'. Y yo pensaba: '¿qué está pasando?' Yo saludé sin saber a dónde estaba yendo. Yo estaba tranquilo porque pensaba que iba a un restaurante".

"Entramos y salió un señor de seguridad. Ahí pensaba que estábamos en un restaurante top. Cuando estábamos subiendo con el coche para aparcar me dijo el Kun ‘este es el mejor restaurante de Barcelona’ y pensé ‘me voy a poner hasta arriba’. Yo estaba flipando porque era un restaurante muy privado".

"Disfruta"

"Me bajo del coche y veo a la madre del Kun y me dice ‘Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida’. Yo no me podía creer lo que me iba a comer, y era muy feliz. Pensé ‘esto tiene que ser súper caro, ojalá me invite el Kun’".

"Era un sitio muy moderno que podía ser un restaurante top. Sigo andando y veo a Coscu que se tapa la cara. Pensé ‘este ha visto la que se ha liado fuera y está flipando’. Fui a hablar con él porque se había quedado impactado".

"Pero no era por eso. Coscu, en ese momento, se dio cuenta de que estábamos en la casa de Messi, después de lo que nos dijo la madre del Kun. Me dice ‘Ibai, no sabes dónde estamos, ¿no? Y yo: ¿es una broma? Estamos en la casa de Messi’. Y yo: ¿cómo? Bajo dos escaleras y veo a Messi, Jordi Alba y Busquets. Esperate, un segundo, me está dando un infarto, dije. De repente, veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con unos pantalones de los Chicago Bulls. Yo estaba en casa, había quedado para cenar en un restaurante y de repente estaba en la casa de Messi", relató aún sorprendido.

"Digo ‘necesito de ir al baño, porque me acabo de dar cuenta de que estoy en casa de Messi cuando he visto a Messi’. Y el Kun riéndose. Messi hizo una cena de despedida. A Coscu y a mí nos conocía de hacía tiempo, dijo que nos iba a conocer y le dijo al Kun que nos llevara a la cena. Messi y el Kun nos hicieron a Coscu y a mí una sorpresa".

"Messi es muy del Barça. Es muy, muy del Barça. El cariño que le tiene a la gente es una locura. Es un chaval normal, majo, ve Twitch, conoce a algún streamer, ve TikTok... Yo creo que si muchos le conocierais confirmaríais lo grande que es Messi, es impresionante".

"Messi y Kun se hacen bromas. Messi no paraba de hablar con Coscu y conmigo, yo creo que le caímos bien, le interesan los streamers. Era alucinante, porque estábamos representando al chat, al pueblo...".

"Estaban Jordi Alba y Busquets, que son los capitanes del Barça. Lo primero que me dijo Jordi Alba fue '¿qué hace un madridista como tú aquí?'. Yo soy del Madrid en la casa de Messi, en el chat y en Groenlandia, pero no te puedes dejar de llevar bien con gente porque no es de tu equipo".

"Yo se lo dije a Messi. Nos has dado mucha tristeza, pero eres el p*** Messi, si me dices que me vaya y me suba en un elefante lo hago".

"Para mí era todo muy impactante. Estaba de pronto en casa de Messi con todos los capitanes Intenté disfrutar al máximo, pero se viralizó tanto que estaba con la cabeza totalmente explotada".

"Estuvimos cenando. El Kun es un ser de luz increíble. Nos trata como si fuéramos sus hermanos..., y no comprendo por qué. El Kun nunca deja que te vayas en taxi, siempre te lleva a casa".

"Con Messi es igual. Son un perfil muy parecido, y creo que por eso son tan amigos. Son chavales muy cercanos".

IBAI LLANOS Y UN BAILE CON LA MADRE DEL KUN AGÜERO

"Hay un momento un poco crítico de la noche en el que empiezan a poner canciones argentinas. Ahí pienso 'ay, Dios mío...'. Yo estaba con españoles. Era un día muy emocionante y muy extraño. Fliparíais con lo del Barça que es Messi".

"Cualquier despedida es dura, y si llevas 20 años más. Con la música argentina de baile alegre llega un momento crítico. Empieza a bailar la madre del Kun y estaba como cuando estás en clase y no quieres salir a la pizarra".

"Yo estaba mirando al suelo pensando 'no puedo bailar delante de Messi'. El Kun finge que le llaman al teléfono para no bailar con su madre. Yo sé, en ese momento, que me va a tocar. Efectivamente, tuve que salir a bailar con la madre del Kun. En ese momento sentí una congestión en el pecho".

"Estaba Messi partiéndose de mí al lado. Él y todo el mundo. No me tocó el primero, la madre empezó a bailar con unos cuantos. No sé lo que hice, hice lo que buenamente pude. No sé bailar nada argentino. Sentí una presión... He llegado a presentar mundiales de Lol ante todos los países del planeta y nunca me había sentido así".

"Evidentemente, todos se estaban riendo. Y dije 'disfruta, Ibai'. No disfruté nada, pero no me quedaba otra. Cada segundo decía 'aguanta, queda menos'. La madre del Kun es una persona espectacular".

IBAI LLANOS Y LA HISTORIA DE LA FOTO CON LEO MESSI

"Cumpliendo el toque de queda, que fueron muy responsables Messi, Kun y los demás, ya nos estábamos yendo y, para que se vea cómo es Messi, yo no fui capaz de pedirle una foto a Leo Messi. Coscu tampoco. No éramos capaces ninguno de los dos".

"Quedamos un poco mal Coscu y yo con Antonella porque no la pudimos ver. Y cuando estábamos sentandos vino y nos dijo: '¿Qué tal muchachos, cómo andan? Saben que están en mi casa, ¿no?'".

"Nos despedimos de Messi y nos estábamos yendo sin foto, pero me daba igual. Yo quiero que la vida haga todo de una manera natural. En ese momento dice Messi: '¿A dónde van? Nos sacamos una foto, ¿no?' Y le dije 'no, no, no hace falta, nos vamos ya, no pasa nada'. Él insistió porque sabía, Messi no es tonto, que nos hacía ilusión".

"Yo estaba un poco tímido después de lo que pasó en el evento de Adidas y me dice Messi: 'Ibai, agárrame fuerte', y me agarró fuerte. Sonreí y me hice la foto. Valorad que las cosas surgen porque tienen que surgir y la vida da regalos".