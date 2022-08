El pasado fin de semana se disputó la 9ª fecha en los torneos femeninos y masculinos de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. Fue con protagonismo sanfrancisqueño que lograron sumar victorias importantes.

En el torneo de caballeros, Antártida Argentina derroto como local a 9 de Julio de Rafaela por 3 a 0 con goles anotados por Marcos Medina, Esteban Lozada y Valentino Bulla. De esta manera los "Pingüinos" se mantienen en la cima de la tabla de posiciones con 24 puntos.

En tanto, Charabones ganaron 1 a 0 a 9 de Julio de Morteros con gol de Nicolás Sosa. El equipo "tricolor" es el segundo en la tabla con 12 unidades.

Charitas ganaron y escalaron

Por otro lado, en el torneo de damas A1, las Charitas ganaron y escalaron a la tercera posición de la Región Rafaela.

Fue por 6 a 0 sobre Defensores de Frontera con goles de Milagros Bianco, Piscila Mafini (x2), Paulina Funes, Natacha Sachi y Lila Antolini. En intermedia también fue victoria "Chara" pero por 2 a 1.

En el caso de Deportivo Libertad, el equipo sanfrancisqueño venció a Sarmiento de Humboltd por 2 a 1 con goles de Priscila Bazán. En tanto, en intermedia ganó el equipo santafesino por 4 a 1.

Así está la tabla

1. CRAR 26 pts.

2. 9 de Julio (Rafaela) 18 pts.

3. Charitas 16 pts.

4. Juv. Unida (Humboldt) 14 pts.

5. Dep. Libertad 12 pts.

6. 9 de Julio (Morteros) 10 pts.

7. Sarmiento (Humboldt) 7 pts.

8. Def. de Frontera 5 pts.

10ª fecha (6 y 7 de agosto)

Sábado 6 - 16 hs | Dep. Libertad vs. CRAR (Rafaela) - En San Fco. Rugby Club

​​​​​​​Domingo 7 - 13.30 hs | Sarmiento vs. Charitas - En Sarmiento de Humboldt

Domingo 7 - 16 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. 9 de Julio (Rafaela) - En San Fco. Rugby Club

Domingo 7 - 16.30 hs | Juv. Unida (Humboldt) vs. Def. de Frontera - En Sarmiento de Humboldt