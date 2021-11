Las Tibus de Antártida Argentina ganaron el clásico ante Las Charitas y son las nuevas punteras del torneo "Germinando Sueños" de la Asociación de Hockey de San Francisco. Fue en el marco de la 8° fecha disputada este domingo en la cancha de las "pingüinas".

Los resultados de la fecha

Hockey Municipal Devoto 0-3 La Hidráulica

Goles: Poncini Madelen, Fogliatti Georgina y Oliva Mariana (LH)

Antártida Argentina 2-1 Charitas

Goles: Lescano Micaela y Palazzi Adriana (AA) Passamonti Liliana (C)

Contadoras 2-1 Sporting H.F

Goles: Fernández Florencia y Juárez Daniela (AA) Sánchez María (C)

Talleres San Francisco 0-9 Polideportivo

Goles: Márquez Juliana x2 , Arredondo Angélica, Elías Nami, Cabrera Tamara, Flores Silvina x2 , Narváez Sofía y González Alejandra (P)

Libre: Tiro y Gimnasia

La tabla

1. Antártida Arg. 19 pts.

2. Polideportivo 18 pts.

3. Charitas 18 pts.

4. Contadoras 16 pts.

5. La Hidráulica 10 pts.

6. Sporting 7 pts.

7. Devoto 3 pts.

8. Talleres 1 pt.

9. Tiro y Gimnasia 1 pt.

La novena y última fecha se va a llevar acabo en el predio del San Francisco Rugby Club el día Domingo 28 de noviembre desde las 8 de la mañana.

9° fecha

Sporting vs. Talleres

Charitas vs. Contadoras

La Hidráulica vs. Antártida Arg.

Tiro y Gimnasia vs. Devoto

Libre: Polideportivo