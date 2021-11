El pasado lunes se realizó una nueva reunión donde quedó conformada la Comisión Directiva de la nueva Liga Amateur de Fútbol de San Francisco. Además, se definieron las fechas de inicio del campeonato, equipos participantes y fixture.

Será un torneo de verano, piloto, para lanzar la competencia que en esta primera instancia tendrá a 10 equipos participantes. La inauguración será el 27 de noviembre, mientras que el 4 de diciembre ya se jugará la primera fecha.

El torneo se disputará en dos sedes cada fecha donde se jugarán dos y tres partidos.

Los equipos: La Trucha FC, Club Colón, Juventud Unida, Club Atlético La Milka, Defensores de Frontera, Estudiantes Sport Club, Tiro y Gimnasia,1º de Mayo, La Florida y Defensores de Iturraspe.

Asimismo la Comisión directiva de la nueva Liga está conformada de la siguiente manera: Carlos Giordano (presidente), Sergio Casas (vice), Jorge Aymar (tesorero), Juan Allegranza (protesorero), Franco Aymar (secretario), Ariel De Carli (1º vocal), Mauricio Castro (2º vocal), Daniel Saavedra (3º vocal), Darío Contreras (4º vocal), Gustavo Martín (5º vocal) y Sebastián Cabrera (6º vocal).

Así se jugará la primera fecha:

La Trucha vs Club Colon

Juventud Unida vs La Milka

Def. de Frontera vs Estudiantes

Tiro y Gimnasia vs 1º de mayo

La Florida vs Def. de Iturraspe