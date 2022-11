Giovani Lo Celso está afuera del Mundial Qatar. El mediocampista ofensivo se tendrá que operar de la lesión muscular que sufrió la semana pasada y el entrenador Lionel Scaloni lo dio de baja oficialmente.

La información fue confirmada este martes desde el Seleccionado argentino luego de que el Tottenham, club dueño del pase del futbolista, y el Villarreal, que lo tiene a préstamo, determinaran en conjunto que Lo Celso debe operarse del desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha.

El futbolista recibió este martes la confirmación de parte de Lionel Scaloni vía Zoom y no será parte del seleccionado argentino pese a que tenía la esperanza de recuperarse para los octavos de final del Mundial.

Finalmente, Lo Celso tendrá que pasar por el quirófano y tendría para dos meses de recuperación, con lo cual no estará disponible para el cuerpo técnico, que de todos modos no quería llevar un jugador que no estuviera listo para los primeros partidos.

El futbolista del Villarreal fue un jugador muy importante para la Selección argentina en la obtención de la Copa América 2021 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Además, es muy querido por sus compañeros, y seguramente será un fuerte golpe para el plantel.

La lesión de Lo Celso que lo dejó afuera del Mundial de Qatar 2022

Lo Celso se lesionó en el encuentro de la duodécima fecha de La Liga ante Athletic Bilbao y desde entonces no volvió a jugar un partido con el Villarreal, algo que causó preocupación en el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, pensando en la Copa. El mediocampista es una de las piezas titulares del elenco nacional junto a Leandro Paredes.

Lo que comenzó siendo un desgarro en el bíceps femoral, finalmente se confirmó como un desprendimiento del músculo, por lo que hay altas chances de que pase por una cirugía. El futbolista está tratando de evitarlo para tratar de llegar en condiciones al Mundial, pero la realidad indica que su por su estado es casi imposible que integre la lista de convocados.

La lista del Mundial: Lionel Scaloni tiene 28 nombres para 26 lugares

Faltan menos dos semanas para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y, de a poco, las distintas selecciones comienzan a presentar de manera oficial sus listas de convocados para la gran cita. En Argentina hay gran expectativa por conocer la nómina defintiva de Lionel Scaloni, un listado que por el momento tiene un solo confirmado: Franco Armani, que ya viajó a Doha con la delegación nacional.

Se espera que el cuerpo técnico albiceleste se tome hasta último momento para definir a los 26 citados. Las lesiones que han aquejado a los jugadores argentinos en las últimas semanas y la continuidad de la competencia en Europa fuerza al DT a tomar todos los recaudos posibles.

Los 28 nombres que Lionel Scaloni tiene en la cabeza

Arqueros: Emiliano “Dibu” Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Papu Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios.

Delanteros: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi, Ángel Correa.

