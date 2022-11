Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League, en Nyon (Suiza) que dejó varios cruces interesantes. La ronda eliminatoria que comienza en febrero, y culmina en marzo, tendrá como duelos estelares los que animarán: por un lado, el PSG de Lionel Messi ante Bayern Munich; por el otro, el Real Madrid frente a Liverpool.

Los octavos de final de la Champions se disputarán en febrero y marzo, los partidos de ida serán el 14, 15, 21 y 22 de febrero, mientras que los de vuelta el 7, 8, 14 y 15 de marzo.

Cabe recordar que desde la temporada pasada se eliminó la regla que determinaba que, en caso de empate en el global, los goles de visitante valían doble, por lo que los cruces que acaben en empate tras los 180 minutos reglamentarios irán al tiempo extra independientemente del número de goles marcados por cada equipo. En caso de seguir el partido empatado tras los 30 minutos, se irá a la tanda de penales.

Así quedaron los octavos de final

RB Leipzig (Alemania) vs Manchester City (Inglaterra)

Brujas (Bélgica) vs Benfica (Portugal)

Liverpool (Inglaterra) vs Real Madrid (España)

Milan (Italia) vs Tottenham (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt (Alemania) vs Napoli (Italia)

Borussia Dortmund (Alemania) vs Chelsea (Inglaterra)

Inter (Italia) vs Porto FC (Portugal)

PSG (Francia) vs Bayern Munich (Alemania)