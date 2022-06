Finalmente este sábado no retornará el torneo de la Liga Amateur de Fútbol, suspendido de manera momentánea por hechos de violencia, pese a que la Liga había programado la reanudación con la 10ª fecha y ya había informado las medidas adoptadas.

Es que la Municipalidad de San Francisco todavía no levantó la suspensión y no lo hará hasta que la Liga cumpla ciertos requisitos, según pudo saber El Periódico. En ese sentido, se estima que el torneo se reanudaría el próximo fin de semana.

Este viernes por la tarde, la Liga Amateur emitió un fuerte comunicado donde apuntó contra el municipio repudiando la suspensión.

El comunicado de la Liga:

Desde la Liga Amateur de Fútbol de San Francisco compuesta por 18 clubes que representan al fútbol de los Barrios queremos manifestar nuestro total repudio a la decisión unilateral y arbitraria de parte de la Municipalidad de San Francisco de suspender el fútbol de los sábados. Además, queremos expresarle a la opinión pública que nos sentimos destratados por un grupo de funcionarios que no comprenden el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de parte de jugadores, cuerpos técnicos, simpatizantes y dirigentes para que todos los sábados la pelota ruede en los distintos campos de juegos de nuestra querida San Francisco.

Nos preocupa, después de 20 días de reuniones, ver como dilatan las soluciones además de no presentar opciones para poder trabajar en conjunto y respaldar a la liga y a los clubes que con tanto esfuerzo y organización permitieron el regreso de un deporte representativo y característico de nuestra historia como Ciudad, destacando que con la vuelta del fútbol a los barrios volvieron también las familias, los vecinos y el amor por los colores de cada club. Es atendible y de público conocimiento que existieron problemas, lo sabemos, y estamos trabajando en ello, pero esto no puede ser utilizado como excusa para suspender y prohibir la actividad, ya que de esta forma lo único que se está haciendo es esconder el problema debajo de la alfombra y no presentar alternativas ni aportes que puedan resolver la situación.

Queremos además hacer foco en que la violencia no es patrimonio de los clubes, del fútbol o de la Liga, es un problema social que tiene raíces mucho más profundas que un partido los días sábados. Parando la liga no van a resolver nada y terminan perjudicando la posibilidad de los clubes de fortalecer su capacidad de trabajo y organización además de debilitar la participación, cuestión central en un deporte amateur como el que estamos practicando.

Es nuestro compromiso llevar adelante la representación de un deporte tan noble como el futbol, pero también es nuestro compromiso trabajar en la formación ciudadana de muchos jóvenes que encuentran una oportunidad de socialización y contención en nuestros clubes.

Por todo lo expresado pedimos que se entienda nuestro reclamo, que se lo tome con seriedad y respeto por parte del Gobierno Municipal. Bregamos por que se encuentre una solución que no provenga del facilismo ni del oportunismo político.