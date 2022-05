Liverpool y Real Madrid se enfrentan este sábado 28 de mayo en la final de la UEFA Champions League 2022, en un encuentro que se disputará en el estadio Stade de France (Saint-Denis) a partir de las 16 (hora argentina) y que será arbitrado por el francés Clément Turpin.

Se trata de la 66° final de la Champions, ahora entre el seis veces campeón Liverpool contra el 13 veces campeón Real Madrid.

Cuatro años después de aquella final ganada por 3 a 1 por el Real Madrid de Zidane, los dos equipos vuelven a enfrentarse en medio de unas grandes temporadas. El Liverpool llega con una temporada extraordinaria aunque no podrá hacer un 'cuadruplete' sin precedentes ya que el domingo pasado no pudo ganar la Premier ante el Manchester City.

El Real Madrid, por su parte, ya se ha proclamado campeón de España, pero su campaña europea desafía a toda lógica tras una serie de increíbles remontadas en los últimos partidos.

Así, los blancos y los ‘reds’ se verán las caras este sábado en lo que se espera que sea todo un partidazo y en el cual ninguno es favorito en la previa. Todo puede pasar, pero el ganador será uno solo. En esta nota, repasamos todos los detalles del partido: horarios, canales, previa, formaciones y más.

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, según ha admitido, nunca ha tenido una plantilla más fuerte con la que jugar durante su mandato en Anfield. Luis Díaz, la última incorporación al polifacético conjunto del alemán, fue protagonista en la semifinal y podría volver a serlo en París, ya sea desde el banquillo o como titular.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que han tenido suficiente tiempo de preparación y están en un gran momento: "Veremos si eso es suficiente para ganar el partido, ya que a veces en el fútbol pueden ocurrir cosas que escapan a tu control", advirtió.

"Hemos merecido llegar a la final por nuestra calidad. Si no la tienes, no llegas a una final. Pero la calidad y el talento no son suficientes. Hay que hacer un equipo, asegurarse de que todos se lo creen", dijo el técnico "merengue".

Qué canales transmiten la final Liverpool vs. Real Madrid 2022

- ESPN y Star Plus serán los canales que transmitirán la final para Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador y todo Sudamérica.

- TNT, SBT, GUIGO y HBO Max transmitirán la final en Brasil.

- Movistar Plus y TVE son las señales que emitirán la final de Champions League para España

- TNT Sports o HBO Max son los canales para México

- Sky Sports es la señal encargada de transmitir el Liverpool vs. Real Madrid en Centroamérica.

En Argentina también se podrá ver a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Cablevisión Flow, Telecentro Play o DirecTV GO. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior). En internet también está disponible por la app de Star+

HORARIOS DEL REAL MADRID VS LIVERPOOL

- Costa Rica / 1:00 p.m.

- Honduras / 1:00 p.m.

- Panamá / 2:00 p.m.

- México / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Chile / 3:00 p.m.

- Paraguay / 3:00 p.m.

- Uruguay / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

Probables formaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Díaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.